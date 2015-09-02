Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Sep 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Batchfile findet angegebenen Pfad nicht

Sie haben eine Batchdatei geschrieben, die u.a. ein File ab dem Desktop kopieren soll. Die Batchdatei bricht aber mit einem Fehler ab: «Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden».

Mit dem Konsolenbefehl SET listet Windows die derzeit gesetzten Variablen auf

© Quelle: PCtipp.ch

Sie benutzen unter Windows XP und 7 womöglich sogar dieselbe Batchdatei, die Sie nur geringfügig anpassen mussten. Aber was unter Windows 7 noch tipptopp funktionierte, will auf Ihrer alten Windows-XP-Kiste nicht laufen. Wieso? Die zu kopierende Datei heisst doch unter beiden Betriebssystemen gleich!

Lösung: Die Fehlermeldung zeigt recht klar, dass die Batchdatei offenbar Probleme damit hat, den Pfad zu finden. Das liegt in vielen Fällen am Ordner, unter dem Ihr Desktop unter XP und Windows 7 zu erreichen ist.

Unter Windows 7 liegt der Ordner hier (anstelle von «IhrName» natürlich Ihr Benutzername):

C:\Benutzer\IhrName\Desktop\

bzw. eigentlich:

C:\Users\IhrName\Desktop\

Unter Windows XP liegt Ihr Desktop-Ordner hier (anstelle von «IhrName» natürlich Ihr Benutzername):

C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\Desktop\

Auch wenn Sie den Pfad in der Batchdatei vielleicht angepasst haben, ist Ihnen etwas anderes entgangen: Anders als der Pfad unter Windows 7 enthält jener unter Windows XP zwei Leerzeichen. Und sobald in einem Pfad (einem der Ordner- oder Dateinamen) auch nur ein einziges Leerzeichen vorkommt, müssen Sie den ganzen Pfad in Anführungszeichen setzen. Die können Sie übrigens immer setzen. Es stört Windows keineswegs, wenn welche da sind, obwohl es sie nicht brauchte. Aber es meckert, wenn es sie brauchte – und sie fehlen. 

Ein Kopierbefehl kann also wie folgt lauten. Wegen der unterschiedlichen Pfadnamen müssten Sie theoretisch die Batchdatei jeweils anpassen: 

Funktioniert nur bis und mit Windows XP:

copy "C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\Desktop\datei.csv" "N:\Backup\Listen\"

Funktioniert erst ab Windows Vista:

copy "C:\Users\IhrName\Desktop\datei.csv" "N:\Backup\Listen\"

Tipp: Unter allen Windows-Versionen (also von XP bis Windows 10) gibts übrigens Systemvariablen. Die Variable %userprofile% steht immer für den Speicherort des Benutzerprofils. Eine Eingabe von %userprofile%\Desktop führt also sowohl unter Windows XP als auch unter Windows 7 oder 10 zum Desktop-Ordner des aktuell angemeldeten Benutzers. Und dies egal, auf welchem Laufwerk und in welchem Ordner dieses Profil gespeichert ist.

Wie weitere Variablen heissen könnten, finden Sie übrigens heraus, indem Sie ein Konsolenfenster öffnen (cmd.exe) und nur den Befehl set (gefolgt von der Enter-Taste) eintippen.

Mit dem Konsolenbefehl SET listet Windows die derzeit gesetzten Variablen auf

 © Quelle: PCtipp.ch

Verlassen Sie das Konsolenfenster wieder, indem Sie exit eintippen oder indem Sie es einfach übers X oben rechts schliessen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Backup Datenverwaltung Kummerkasten PC Windows 10 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare