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Gaby Salvisberg
11. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Akku-Check

Batteriezustand unter Linux (Mint) prüfen

Wie prüfen Sie den Zustand des Notebook-Akkus unter Linux? Hierfür gibts mindestens zwei Möglichkeiten.

Hier erfahren Sie die verfügbare Kapazität des Akkus in Prozenten im Vergleich zum Zustand des Neukaufs

© (Quelle: PCtipp.ch)

In diesem anderen Artikel lasen Sie, wie Sie den Zustand des Akkus unter Mac und Windows prüfen. Aber wie geht das unter Linux?

Lösung: Unter Linux Mint (21.1 Cinnamon) gibts sowohl ein grafisches Bedienelement als auch die Kommandozeile. Für den aktuellen Ladestand des Notebook-Akkus (oder jenes der Funkmaus) reicht unten rechts ein Klick aufs Batterie-Symbol. Aber wie ist die Kapazität des Akkus? Wie viel Kapazität hat er seit dem Neukauf eingebüsst?

Mittels Bedienoberfläche: Klicken Sie unten links aufs Mint-Icon (so etwas wie das Startmenü). Unter Alle Anwendungen entdecken Sie Energiestatistiken. Klicken Sie auf Laptop-Akku, erfahren Sie die Kapazität, siehe Auftaktbild, oben.

Mittels Konsole: Unter Linux gibts für alles auch mindestens einen Konsolenbefehl. Merken müssen Sie sich hierfür upower. Den Rest finden Sie wie folgt heraus: Öffnen Sie ein Terminal. Mittels upower --help erfahren Sie, dass der Befehl zum Auflisten der energierelevanten Geräte upower -e lautet (-e für «enumerate», Aufzählen). Und der Befehl zum Anzeigen der Detailinformationen upower -i. Tippen Sie daher zunächst upower -e ein. Das Gerät, das uns interessiert, heisst /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0. Damit heisst der erforderliche Befehl folgendermassen (wobei Sie mit upower -i anfangen und nach dem Leerzeichen einfach oben den langen Gerätepfad per Maus markieren und mit Mittelklick direkt in den Befehl einfügen können):

upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0

Und auch hier erscheinen die Detailinfos mit der Kapazität des Akkus.

Die Detailinformationen über den Akku im Terminalfenster

 © Quelle: PCtipp.ch

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