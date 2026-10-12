Bei Fotografie, Druck und Bilderfassung sind Schweizer Firmen innovativ

ALPA Capaul & Weber (Zürich)

Die Firma: ALPA ist ein Hersteller von High-End-Mittelformatkameras und optischen Präzisionswerkzeugen für die professionelle Fotografie. Die Kamerasysteme werden in der Schweiz von Hand gefertigt und richten sich an anspruchsvolle Fotografen, die absolute Kontrolle über die Bildgestaltung verlangen. Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht die freie Kombination von analogen und digitalen Rückteilen sowie unterschiedlichsten Objektiven für eine maximale Auswahl.

Die Innovation: Fotografen erhalten mit ALPA-Kameras ein Werkzeug, das analoge Präzision mit maximaler Auflösung kombiniert, wodurch exakte Bilddetails mit Tiefe und Schärfe für den Endbetrachter erstellt werden. Eine fortschrittliche Schnittstellenarchitektur ermöglicht die nahtlose Integration moderner digitaler Aufnahmemodule mit klassischen, mechanischen Verstellmöglichkeiten. Eine präzise Shift- und Tilt-Mechanik korrigiert stürzende Linien in der Architektur- und Landschaftsfotografie bereits optisch bei der Aufnahme – ohne die qualitätsmindernde digitale Nachbearbeitung.

Website: alpa.swiss