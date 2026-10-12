Imaging
Bei Fotografie, Druck und Bilderfassung sind Schweizer Firmen innovativ
ALPA Capaul & Weber (Zürich)
Die Firma: ALPA ist ein Hersteller von High-End-Mittelformatkameras und optischen Präzisionswerkzeugen für die professionelle Fotografie. Die Kamerasysteme werden in der Schweiz von Hand gefertigt und richten sich an anspruchsvolle Fotografen, die absolute Kontrolle über die Bildgestaltung verlangen. Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht die freie Kombination von analogen und digitalen Rückteilen sowie unterschiedlichsten Objektiven für eine maximale Auswahl.
Die Innovation: Fotografen erhalten mit ALPA-Kameras ein Werkzeug, das analoge Präzision mit maximaler Auflösung kombiniert, wodurch exakte Bilddetails mit Tiefe und Schärfe für den Endbetrachter erstellt werden. Eine fortschrittliche Schnittstellenarchitektur ermöglicht die nahtlose Integration moderner digitaler Aufnahmemodule mit klassischen, mechanischen Verstellmöglichkeiten. Eine präzise Shift- und Tilt-Mechanik korrigiert stürzende Linien in der Architektur- und Landschaftsfotografie bereits optisch bei der Aufnahme – ohne die qualitätsmindernde digitale Nachbearbeitung.
Website: alpa.swiss
Ifolor (Kreuzlingen TG)
Die Firma: Ifolor steht für personalisierte Fotoprodukte wie Fotobücher, Kalender, Wanddekorationen und Fotogeschenke. Das Unternehmen setzt auf modernste Drucktechnologien, umweltfreundliche Produktionsprozesse und eine intuitive Bedienung über Webbrowser, Desktop-Software oder mobile Apps.
Die Innovation: Die direkte Integration von Google Fotos und die bildbasierte QR-Code-Übertragungsfunktion optimieren den Gestaltungsprozess für den Endanwender erheblich. Nutzer können ihre Bilder direkt aus der Cloud in den Editor laden, ohne die Dateien zuvor manuell auf das Endgerät herunterladen zu müssen. Zudem ermöglicht ein dynamischer QR-Code im Editor das schnelle Hochladen von Fotos direkt vom Smartphone – ganz ohne Kabel oder zusätzliche Software-Installationen. Durch das Teilen dieses Links können auch Familie und Freunde ihre Bilder beisteuern, was das gemeinsame Gestalten erleichtert.
Website: ifolor.ch
Swisstopo (Wabern BE)
Die Firma: Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo ist das Geoinformationszentrum der Schweiz. Es erfasst und vermisst die Landschaft und stellt präzise amtliche Geodaten, Landeskarten sowie digitale Höhen- und Landschaftsmodelle bereit.
Die Innovation: Dieses Jahr feiert Swisstopo das 100-jährige Bestehen seines Flugdiensts. Seit 1926 dokumentiert die Landestopografie die räumliche Entwicklung der Schweiz aus der Vogelperspektive. Mit viel Innovationsgeist erschlossen sich die Mitarbeitenden damals die Luftbildfotogrammetrie und entwickelten sie gemeinsam mit dem Schweizer Unternehmen Wild Heerbrugg (heute Leica Geosystems) entscheidend weiter. Auch ein Jahrhundert später bleibt der Flugdienst technologisch führend. 2026 modernisiert Swisstopo seine Luftbilderfassung mit einer neuen Kamerageneration. Perspektivische Verzerrungen werden automatisch korrigiert, Nahinfrarotdaten ermöglichen präzisere Analysen von Vegetation und Objekten, und die Auflösung in den Alpen wurde verbessert. Die Luftbilder dokumentieren seit 100 Jahren den Wandel der Schweiz. Diese Zeitreise ist heute im Geoportal des Bundes und in der Swisstopo-App für alle zugänglich.
Website: swisstopo.ch/100-jahre-flugdienst
Bookfactory (Mönchaltorf ZH)
Die Firma: Bookfactory ist eine renommierte Schweizer Buchbinderei und Manufaktur für anspruchsvolle Fotobücher und personalisierte Drucksachen. Das Familienunternehmen legt grossen Wert auf exklusive Papiersorten, edle Einbände und eine präzise Verarbeitung.
Die Innovation: Durch die nahtlose Anbindung an die brandneue Collap-App für Smartphones wird das Gestalten von Fotobüchern zu einem interaktiven Gemeinschaftsprojekt für den Endanwender. Warum? Nutzen mehrere Personen die App, können sie gemeinsam, ortsunabhängig und in Echtzeit Bildsammlungen für ein Buchprojekt zusammentragen, kommentieren und bearbeiten. Die meist mühsame Dateisynchronisation oder das Austauschen von Fotos entfällt damit: Eine KI synchronisiert die Beiträge aller Beteiligten automatisch und bereitet sie für den Druck vor. Dies erleichtert die gemeinsame Erstellung von Hochzeitsalben oder Reisebüchern.
Website: bookfactory.ch
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