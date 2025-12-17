Wie bekomme ich dieses Notebook-Gehäuse auf?

Da lag immer noch der alte Laptop herum, dem man von aussen fast gar nichts ansah: Bloss «Dell» stand drauf, ein Intel i7-Kleber war zu sehen und unter dem Display stand recht gross «XPS». Ein Einschaltversuch machte aber klar: Pieptöne und ein schwarz bleibender Bildschirm signalisierten der Autorin, dass mit dem alten Klappkollegen etwas nicht mehr stimmt. Mit den folgenden Schritten wurde sie fündig und weiss jetzt, was mit dem Gerät zu tun ist.

Tipp 1 – Pieptöne: Wenn Sie beim Einschalten eines alten PCs oder Notebooks eine Reihe von Pieptönen hören, horchen Sie genau hin. Zählen Sie die Anzahl Töne, denn die sind nicht zufällig. Bei unserem waren es fünf Töne. Schnell im Web nach «Dell XPS 5 beeps» gesucht, wurde die Vermutung durch die Suchresultate bestätigt: Die CMOS-Batterie ist hinüber. Das ist eine kleine Knopfzelle, die im PC oder Notebook die interne Uhr und gespeicherte BIOS-Informationen am Leben erhalten sollte. Wenn die leer ist, tun die Computer oft keinen Wank mehr, ausser zu piepen. Erstes Rätsel gelöst. Und weil sich bei einem so alten Gerät der Ersatz dieser Batterie nicht lohnt, den Beschluss gefasst, das Gerät zu entsorgen. Aber vorher muss die Festplatte zwecks Löschung raus.

Aber wie? Das Gerät wirkt nicht sehr zugänglich. Da müssen zuerst Infos her, wie das Gerät korrekt zu öffnen ist. So ist nicht klar, ob man beim Öffnen noch weiteres beachten sollte und welchen Torx-Schraubenzieher man da genau braucht (hätte man die schon im Haus, würde man probieren, bis einer passt).