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Gaby Salvisberg
14. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Kleiner Nerd-Tipp

Beliebiges Bild mittels Chrome aus Webseite speichern

Nicht jedes Bild auf einer Webseite lässt sich einfach so auf die Festplatte speichern. In Google Chrome ist es bei manchen Bildern leider nicht so einfach wie im Firefox, klappt aber trotzdem – mit einem kleinen Nerd-Tipp.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie möchten aus einer Webseite ein Bild speichern, sei es für Ihren Desktop-Hintergrund, für eine Collage oder um ein Icon daraus zu basteln. Bei nichtöffentlichem Privatgebrauch hat normalerweise auch niemand was dagegen.

Das Problem: Manche Bilder sind auf Websites so eingefügt, dass sie sich nicht einfach so via Rechtsklick speichern lassen. Im Firefox gibt es für solche Härtefälle das Werkzeug Seiteninformationen. In Google Chrome fehlt es.

Lösung: Öffnen Sie in Google Chrome mit F12 die Entwicklerkonsole. Schalten Sie bei dieser Gelegenheit mittels Always match Chrome's language gleich auf Deutsch um (oder in welcher Sprache Ihr Chrome installiert ist). Wir zeigen es hier anhand der deutschsprachigen Version.

Klicken Sie unten über die kleinen «x» die Reiter Whats's new und Konsole weg. Klicken Sie nun bei Filtern auf das Tag img (für Image = Bild).

Möchten Sie ein bestimmtes Bild speichern, das via Rechtsklick nicht speicherbar ist, greifen Sie zur Entwicklerkonsole

 © Quelle: PCtipp.ch

Laden Sie die Seite jetzt mit F5 neu. Nun erscheinen sämtliche Elemente, die als Bildelement in der Seite eingebaut wurden. Klicken Sie sich durch die Liste, bis Sie in der Vorschau rechts das gewünschte Bild entdeckt haben. In der Statusleiste am unteren Rand sehen Sie auch die Dateigrösse sowie die Bildgrösse.

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