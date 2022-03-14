Beliebiges Bild mittels Chrome aus Webseite speichern

Sie möchten aus einer Webseite ein Bild speichern, sei es für Ihren Desktop-Hintergrund, für eine Collage oder um ein Icon daraus zu basteln. Bei nichtöffentlichem Privatgebrauch hat normalerweise auch niemand was dagegen.

Das Problem: Manche Bilder sind auf Websites so eingefügt, dass sie sich nicht einfach so via Rechtsklick speichern lassen. Im Firefox gibt es für solche Härtefälle das Werkzeug Seiteninformationen. In Google Chrome fehlt es.

Lösung: Öffnen Sie in Google Chrome mit F12 die Entwicklerkonsole. Schalten Sie bei dieser Gelegenheit mittels Always match Chrome's language gleich auf Deutsch um (oder in welcher Sprache Ihr Chrome installiert ist). Wir zeigen es hier anhand der deutschsprachigen Version.

Klicken Sie unten über die kleinen «x» die Reiter Whats's new und Konsole weg. Klicken Sie nun bei Filtern auf das Tag img (für Image = Bild).