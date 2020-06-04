Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
4. Jun 2020
Lesedauer 2 Min.

Windows 10

Benachrichtigungen des Windows Defender anpassen oder ausschalten

Wenn Sie Windows-Sicherheit weniger oder gar nicht mehr mit Bedrohungsmeldungen unterbrechen soll, dann können Sie die Meldungen anpassen oder ganz abstellen.

Die Defender-Benachrichtigungen finden Sie unter Windows 10 via «Viren- & Bedrohungsschutz»

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Der Viren- und Bedrohungsschutz von Windows benachrichtigt Sie beispielsweise, wenn er Dateien oder Aktivitäten blockiert oder informiert Sie über die jüngsten Ergebnisse. Falls Sie zu viele Meldungen erhalten und nicht mehr gestört werden möchten, können Sie die Benachrichtigungen auch ändern oder ganz abstellen.

So stellen Sie diese ab:

  1. Drücken Sie Windows+i.
  2. Tippen Sie oben im Suchfenster Sicherheit oder Viren ein.
  3. Unter dem Punkt Windows-Sicherheit sehen Sie nun Viren- und Bedrohungsschutz.

  4. Beim Menüpunkt Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz klicken Sie auf Einstellungen verwalten.
  5. Scrollen Sie ganz nach unten, bis zu Benachrichtigungen. Klicken Sie auf Benachrichtigungseinstellungen ändern. Wenn Sie die Benachrichtigung komplett beenden möchten, betätigen Sie den Schieberegler («Aus»).

  6. Falls Sie einfach weniger Benachrichtigungen erhalten möchten, lassen Sie den Schieberegler aktiv und entfernen das Häkchen bei für Sie weniger interessanten Meldungen.

Hier können Sie den Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Ist er auf «Aus», erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kommentare

Windows Software Virenscanner Windows 10 Malware/Viren Microsoft Windows & PC Software & Tools Internet & Sicherheit Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare