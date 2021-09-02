Benachrichtigungs-Einstellung beim Anschliessen eines USB-Geräts ändern

Beim Einstöpseln eines USB-Gerätes – sei es ein USB-Stick oder ein Smartphone – erscheint in Windows 10 ein Pop-up, das nach dem Anklicken fragt, was es jeweils mit dem erwähnten Gerät tun soll. Sie könnten Fotos oder Videos auf die Festplatte oder zu OneDrive importieren, Musik und Videos mit dem Media Player synchronisieren, den Geräte-Speicher jeweils per Datei-Explorer anzeigen oder Keine Aktion durchführen.

Aber was, wenn Sie sich falsch entschieden haben? Vielleicht haben Sie beim Einstöpseln des Smartphones zur Option Gerät zum Anzeigen der Dateien öffnen gegriffen. Jetzt nervt Sie aber die Tatsache, dass sich jedes Mal ein Explorer-Fenster vor Ihre Nase pflanzt, auch wenn Sie das Smartphone vielleicht nur zum Laden des Akkus einstecken.

Lösung: Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Geräte und klicken Sie in der linken Spalte auf Automatische Wiedergabe. Hier finden Sie die Einstellungen zu zwei bis drei verschiedenen Gerätekategorien. Die eine betrifft Wechseldatenträger im Stil von USB-Laufwerken, oft auch Fotokameras, die zweite dreht sich um Speicherkarten, wie Sie diese z.B. in SD-Karten-Slots in Ihrem Cardreader verwenden können und die dritte taucht auf, wenn Sie einmal Ihr Smartphone eingestöpselt und für dieses eine Option festgelegt haben.