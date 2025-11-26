Einen benutzerdefinierten Font erstellen

Der Autorin wurde es mit der Zeit zu mühsam, in die online verwendeten Screenshots Kreisli zu zeichnen, bloss, um darin Buchstaben zu platzieren. Denn es kommt nicht selten vor, dass wir in Texten auf eine «Markierung A» im «Bild X» hinweisen. Warum gibts diese «Kreisbuchstaben» nicht gleich in einem Font? Schliesslich gibts etwa in der Windows-Schriftart «Wingdings» zumindest die Ziffern – sogar wahlweise in gefüllten oder leeren Kreisen, Bild 1 (A). Je nach Bildbearbeitung lassen sich solche Elemente zwar einmal kreieren und zur Wiederverwendung in eine Bibliothek stecken. So machen wir es schliesslich auch im gedruckten Heft, für welches wir in Adobe InDesign die Buchstaben aus einer Bibliothek ziehen können. Aber die Autorin verwendet mal diese, mal jene Software. Und nicht in jeder ist das mit den Bibliotheken überhaupt machbar.

Wie wärs mit einem eigenen Font?

Ein zentral in Ihrem Betriebssystem (Windows, Linux, Mac) installierter Font lässt sich in jeder Anwendung benutzen, die eine Schriftartauswahl bietet. Seine Buchstaben oder sonstigen Zeichen lassen sich genau wie bei anderen Schriftarten problemlos mit anderen Farben versehen. Und sie lassen sich – weil die Buchstaben als SVG-Dateien erstellt werden – quasi endlos skalieren, ohne Treppeneffekte zu zeigen, falls Sie die Zeichen mal etwas grösser darstellen wollen.

Es gibt etwas Arbeit, aber ist nicht allzu schwierig und mit Open-Source-Software zu machen. Wenn Sie sich selbst an ein solches Experiment wagen wollen, bedenken Sie einige Punkte, siehe Folgeseite.

Wichtige Hinweise & Vorbereitung

Wichtige Hinweise

Typografie ist eine Wissenschaft für sich. Einen professionellen, alle typografischen Anforderung erfüllenden Font, der sich als richtige Schreibschrift benutzen lässt, werden Sie mit den nachfolgenden Tipps nicht erzeugen. Aber falls Sie zum Beispiel in der Firma, für Hobby oder im Verein häufig eine ganze Reihe von speziellen Symbolen brauchen, die Sie in allen Anwendungen benutzen können und in keinem bestehenden Font finden, dann eignet sich das Vorgehen durchaus.

Rechte beachten: Computerschriftarten (Fonts) unterliegen denselben Rechten wie andere Erzeugnisse, etwa Software, Texte, Musik oder Bilder. Sie dürfen eine bestehende Schriftart nicht ohne Weiteres nach Ihrem Gutdünken verändern und anderen zugänglich machen. Kostenlos herunterladbare Schriften sind nicht automatisch «Open-Source-Fonts». Lesen Sie die Lizenz. Sie gibt Bescheid, was Sie mit dem Font machen dürfen und was nicht. Häufig dürfte es kein Problem sein, eine eigene, abgewandelte Form des Fonts einzusetzen, solange nur jene User ihn benutzen, für die eine Lizenz des Original-Fonts vorhanden ist.

Nur, wenn installiert: Wenn Sie Dokumente weitergeben, in denen Ihr individueller Font vorkommt, werden die Empfänger die Dokumente vermutlich nicht lesen können, da sie die Schriftart nicht haben. Und ein Mitliefern des Fonts ist unter Umständen seitens Lizenz nicht erlaubt. Falls Sie es aber wie die Autorin machen und den Font für Beschriftungen innerhalb von Bilddateien verwenden, besteht das Problem nicht. Die mit dem Font gesetzten Zeichen werden ja in Pixel verwandelt und ganz normal als Bilddatei gespeichert.

Eher für Fortgeschrittene: Gute Windows- und allgemeine Software-Kenntnisse sollten Sie hierfür mitbringen. Die Programme erfordern etwas Einarbeitung.

Vorbereitung

Für das Projekt benötigen Sie zwei Open-Source-Programme. Mit InkScape erzeugen Sie die einzelnen Buchstaben bzw. Zeichen und speichern jedes Ihrer Zeichen als separate SVG-Datei. Das andere heisst FontForge. Darin importieren Sie später die einzelnen Zeichen und schnüren das zu einer Font-Datei im OpenType-Format zusammen. Die lässt sich anschliessend auf allen Geräten installieren, die mit OpenType-Schriften umgehen können. Unter Windows, Linux und Mac dürfte das kein Problem sein. Laden Sie InkScape und FontForge herunter und installieren Sie beides.

Buchstaben basteln

Sie können mit den Zeichenwerkzeugen in InkScape natürlich allerlei andere Formen erstellen. Beachten Sie einfach, dass Sie fürs Vorbereiten der Buchstaben nur Schwarz verwenden, allenfalls zusammen mit Weiss, damit Sie Teile einer Form «wegstanzen» können. Das mit dem herausstanzen benutzen wir hier auch. Angenommen, Sie wollen ebenfalls Ziffern und Buchstaben in einem ausgefüllten Kreis haben.

Starten Sie InkScape. Via Datei/Dokumenteinstellungen ändern Sie die Seitengrösse, zum Beispiel auf 110×110 Millimeter. Bei «Hintergrund» aktivieren Sie Schachbrettmuster als Hintergrund, damit man die Transparenz sieht. Es empfiehlt sich, via Bearbeiten zu Hilfslinien an Seitenrändern erstellen zu greifen. Ziehen Sie je eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie exakt in die Mitte des Dokuments.

Jetzt der Kreis: Klicken Sie aufs Zeichenelement Kreis und malen Sie einen ungefähren Kreis. Klicken Sie nun in der linken Symbolleiste oben aufs Pfeilsymbol und klicken Sie den Kreis an. Oben sehen Sie nun die Werte: X für den Abstand zum linken Rand, Y für den Abstand vom oberen Rand, B für die Breite des Kreises und H für dessen Höhe. Wir wählen für Breite und Höhe je 100 Millimeter und für den Abstand von oben und von links je 5 Millimeter. Klicken Sie mit Rechts darauf und öffnen Sie Füllung und Kontur. Gestalten Sie die Buchstaben ausschliesslich mit Schwarz. Was weiss werden soll, muss transparent werden. Daher wählen wir bei Füllung das Kästchen für Einfache Farbe. Sie können die Farben unten auswählen. Alternativ können Sie auch Farbcodes ins RGBA-Feld eintragen. Schwarz mit 100% Deckkraft ist 000000ff.