Besser texten

In Word erfordert die Nutzung des LanguageTools die Installation eines Add-ins. Wir zeigen es am Beispiel von Word aus Microsoft 365 unter Windows 11. Im Reiter Start klicken Sie auf Add-Ins/Add-Ins abrufen. Verfüttern Sie dem Suchfeld oben links den Begriff LanguageTool. Klicken Sie hinter dem gefundenen Add-in auf Hinzufügen, Bild 3. Nach einem Klick auf Weiter wird das Add-in installiert und erscheint sogleich in der rechten Spalte Ihres aktuellen Word-Fensters. Falls nicht, finden Sie im Reiter Start einen neuen Bereich LanguageTool mit dem Icon Check Text.

Möchten Sie die Basisfunktionen kostenlos ausprobieren, greifen Sie zu Ohne Einloggen fortfahren. Haben Sie hingegen bereits ein Premium-Abo, verwenden Sie den Befehl Einloggen und geben E-Mail-Adresse sowie Kennwort Ihres LanguageTool-Kontos ein.

Schalten Sie den Akribischen Modus (nur mit Abo) auf Ein. Besuchen Sie auch gleich die Einstellungen des Tools. Falls es Ihre Texte nach Schweizer Rechtschreibregeln korrigieren soll, schalten Sie bei Diese Variante von Deutsch benutzen auf Deutsch (Schweiz) um. Eine ähnliche Einstellung gibt es auch für Englisch und Portugiesisch, sofern Sie Texte in diesen Sprachen verfassen. Diese Einstellungen sollten Sie in allen Anwendungen prüfen, in denen Sie LanguageTool verwenden.

Die Korrekturfunktion in Word erfolgt ablenkungsfrei. Das heisst: Sobald sich Ihr Text der Fertigstellung nähert, klicken Sie auf das LanguageTool-Icon und benutzen in der rechten Spalte Dokument prüfen. Jetzt erscheinen dort die Korrekturvorschläge, Bild 4. Klicken Sie die Beschreibung an, wird im Text die betreffende Stelle markiert. Falls Sie hingegen den gelb hervorgehobenen Korrekturvorschlag anklicken, wird die betreffende Stelle direkt korrigiert. Einen neuen Begriff oder Eigennamen nehmen Sie über das Plus-Zeichen in Ihr Wörterbuch auf, falls er korrekt ist.