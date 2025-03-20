Apple-Ecke
Besser tippen, effizienter tippen
Den effizienten Umgang mit Text sollten wir alle beherrschen. Die folgenden Beispiele funktionieren in sämtlichen Apps, die nach Apples Richtlinien programmiert worden sind – und das sind heute die meisten, bis hin zur Ordnerbezeichnung im Finder.
Klick-Klick
Ein Doppelklick auf ein Wort markiert es vollständig. Ein Dreifach-Klick aktiviert hingegen den ganzen Absatz. Das geht noch besser: Wenn mit einem Doppelklick ein Wort markiert und die Maustaste nach dem zweiten Klick gedrückt bleibt, lässt sich der Text wortweise markieren.
Pfeiltasten
Verwenden Sie bei gedrückt gehaltener Shift-Taste die Pfeiltasten, um eine Textmarkierung in alle Richtungen vorzunehmen, Buchstabe um Buchstabe. Drücken Sie hingegen gleichzeitig die Option-Taste, wird die Auswahl um ganze Wörter erweitert.
Schneller Punkt
Wenn die Tastatur mit einem Zahlenblock ausgestattet ist, erzeugt das Drücken der Komma-Taste logischerweise ein Komma. Wird dabei hingegen die Option-Taste gedrückt, wird aus dem Komma ein Punkt.
Diakritische Zeichen
Wie erzeugt man den Buchstaben «õ»? Am einfachsten, indem Sie die Taste o gedrückt halten, bis alle Varianten mit diakritischen Zeichen eingeblendet werden, Bild 1. Sobald die Liste eingeblendet wird, kann das gewünschte Zeichen mit der Maus angeklickt oder über die Zahl darunter angewählt werden.
Grosse Umlaute
Um schnell ein ÄÖÜ einzugeben, halten Sie die Capslock-Taste gedrückt, während Sie ein ü tippen. Wenn Ihnen allerdings grosse Umlaute wichtiger sind als die französischen Konstrukte, kann die Anschaffung einer Tastatur mit deutscher statt mit schweizerdeutscher Belegung eine gute Investition sein.
Effizientes löschen
Halten Sie die Option-Taste gedrückt, um einen Text wortweise zu löschen. Wenn Sie hingegen die fn-Taste gedrückt halten, wird der Text vorwärts gelöscht – eine Eigenschaft, die von sehr vielen (Windows-)Anwendern schmerzlich vermisst wird.
Nicht zusammenhängend
Wer weiss, wozu es gut ist: Wenn mit gedrückter Option-Taste ein Text markiert wird, erstreckt sich die Markierung ohne Rücksicht auf Umbrüche über ein Viereck, Bild 2. Praktisch, um schnell eine Spalte kursiv auszuzeichnen.
Anführungszeichen
Die Verwendung von «Zollzeichen» anstelle der korrekten «Anführungszeichen» gilt als typografische Todsünde. Klicken Sie in der Systemeinstellung Tastatur neben den Eingabequellen auf die Schaltfläche Bearbeiten. Hier legen Sie fest, welche typografisch korrekten Anführungszeichen verwendet werden sollen, wenn Sie etwa Shift+2 drücken, Bild 3.
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