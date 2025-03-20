Besser tippen, effizienter tippen

Den effizienten Umgang mit Text sollten wir alle beherrschen. Die folgenden Beispiele funktionieren in sämtlichen Apps, die nach Apples Richtlinien programmiert worden sind – und das sind heute die meisten, bis hin zur Ordnerbezeichnung im Finder.

Klick-Klick

Ein Doppelklick auf ein Wort markiert es vollständig. Ein Dreifach-Klick aktiviert hingegen den ganzen Absatz. Das geht noch besser: Wenn mit einem Doppelklick ein Wort markiert und die Maustaste nach dem zweiten Klick gedrückt bleibt, lässt sich der Text wortweise markieren.

Pfeiltasten

Verwenden Sie bei gedrückt gehaltener Shift-Taste die Pfeiltasten, um eine Textmarkierung in alle Richtungen vorzunehmen, Buchstabe um Buchstabe. Drücken Sie hingegen gleichzeitig die Option-Taste, wird die Auswahl um ganze Wörter erweitert.

Schneller Punkt

Wenn die Tastatur mit einem Zahlenblock ausgestattet ist, erzeugt das Drücken der Komma-Taste logischerweise ein Komma. Wird dabei hingegen die Option-Taste gedrückt, wird aus dem Komma ein Punkt.

Diakritische Zeichen

Wie erzeugt man den Buchstaben «õ»? Am einfachsten, indem Sie die Taste o gedrückt halten, bis alle Varianten mit diakritischen Zeichen eingeblendet werden, Bild 1. Sobald die Liste eingeblendet wird, kann das gewünschte Zeichen mit der Maus angeklickt oder über die Zahl darunter angewählt werden.