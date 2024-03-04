Der bessere Browser

Klicken Sie rechts vom Adressfeld auf das Puzzle-Symbol. Sie sehen nun die bereits installierten Erweiterungen, Bild 1. Klicken Sie auf das Add-on, um es zu nutzen. Möchten Sie eine installierte Erweiterung entfernen, wählen Sie die drei Punkte ⋮ neben dem Eintrag und danach Aus Chrome/Firefox/Edge entfernen. Um alle Erweiterungen zu verwalten oder neue hinzuzufügen, klicken Sie auf Erweiterungen verwalten. Auf der neu geöffneten Seite sehen Sie alle installierten Erweiterungen.

In Firefox und Edge können Sie direkt oben auf der Seite nach Erweiterungen suchen oder links auf der Seite auf Empfehlungen klicken, um Vorschläge zu erhalten.

In Chrome greifen Sie zu Chrome Web Store öffnen; so gelangen Sie auf die Seite mit den Erweiterungen. Hier lassen Sie sich von den Empfehlungen inspirieren oder forschen über das Suchfeld nach der gewünschten Anwendung. Haben Sie die passende gefunden, klicken Sie auf Hinzufügen. Das Add-on steht danach sofort zur Verfügung.

Die besten Erweiterungen

Privatsphäre bei der Internetsuche

In den Shops der Browser-Hersteller finden Sie sehr viele Erweiterungen, die ähnliche Funktionen anbieten. Die hier vorgestellten Add-ons haben wir allesamt geprüft und für einwandfrei befunden. Im Arbeitsalltag lösen sie die versprochenen Aufgaben zuverlässig, sodass Sie sicher und produktiv surfen.

Das Aufrufen einer Internetsuchmaschine ist mit einem aktuellen Browser überflüssig, da Suchanfragen direkt in der Adresszeile eingegeben werden können. Dabei landet man bei Edge automatisch auf bing.com und bei Chrome auf google.com. Bei diesem Vorgang hinterlässt man immer Spuren, die von den Anbietern zur Erstellung von Nutzerprofilen benutzt werden.

Die Suchmaschine DuckDuckGo verspricht, Abhilfe zu schaffen. Ist die gleichnamige Erweiterung installiert, werden alle Suchanfragen auf duckduckgo.com umgeleitet. So wird die Suche nicht aufgezeichnet.

Das Add-on schützt auch vor Trackern, die auf besuchten Webseiten installiert sind, Bild 2.