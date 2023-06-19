Der beste IT-Schutz für KMUs

Ein falscher Klick genügt, um die IT-Infrastruktur eines Unternehmens lahmzulegen. Die Daten auf allen Computern und Servern im Unternehmen werden verschlüsselt und damit unbrauchbar – bis die Firma bereit ist, ein Lösegeld zu bezahlen, und mit einem Schlüssel die Daten wiederherstellen kann. Das beschriebene Szenario bezeichnet man als Ransomware-Attacke oder Erpressungstrojaner. In der Schweiz sollen bereits bis zu zwei Drittel aller Unternehmen attackiert worden sein, die Hälfte davon musste Lösegeld in fünfstelliger Höhe bezahlen, wie verschiedene Umfragen zum Thema ergaben. Vor solchen Angriffen kann man sich glücklicherweise schützen. Das gelingt aber nur, wenn die ans Firmennetzwerk angeschlossenen Geräte laufend überwacht und damit abgesichert werden.

Sicherheit aus einer Hand

Herkömmliche Sicherheitsmassnahmen wie ein regelmässiges Backup, Antiviren-Software, eine Firewall und die Schulung der Mitarbeitenden sind wichtige Massnahmen gegen solche Angriffe. Die Anbieter von Sicherheitslösungen gehen aber noch einen Schritt weiter: Sie überwachen alle Endgeräte im Firmennetzwerk in Echtzeit und erkennen dank künstlicher Intelligenz neue und bisher unbekannte Angriffsmethoden. Dabei sind die Investitionen überschaubar. Die Kosten für fünf Mitarbeitende bleiben bei den meisten Anbietern unter 300 Franken pro Jahr – eine kleine Summe im Vergleich zu den Lösegeldforderungen allfälliger Erpresser.

Wichtige Fachbegriffe

Endpoint Security

Wer sich die verschiedenen Lösungen auf dem Markt anschaut, wird mit vielen, teils englischen Fachbegriffen konfrontiert. Hier eine Auswahl der wichtigsten und eine Erklärung.

Als Endpoint werden alle Geräte bezeichnet, die auf das Firmennetzwerk zugreifen, das heisst Computer, Tablets und Smartphones. Endpoint Security umfasst alle Sicherheitsmassnahmen, die diese Geräte schützen und überwachen.

Cloud Security

Viele Unternehmen lagern ihre Daten und/oder Anwendungen in eine Cloud aus. Cloud Security umfasst Technologien, Richtlinien, Anwendungen und Kontrollmechanismen zum Schutz dieser Dienste.

Management-Konsole

Die Management-Konsole ist eine grafische Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Computern, Programmen und Berechtigungen. Je nach Funktionsumfang kann sie auch das Verhalten der Mitarbeitenden und eine Bedrohungsanalyse in Echtzeit anzeigen. Sie gibt den IT- oder Sicherheitsverantwortlichen den Überblick über alle sicherheitsrelevanten Aspekte der IT-Infrastruktur und deren Nutzerinnen und Nutzer.