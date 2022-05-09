Die besten Apps und Webseiten, um Klavierspielen zu lernen

Sagen wir, Sie möchten Bella Ciao lernen. Einmal als Favorit gespeichert (Herzli), finden Sie diesen danach unter Meine Songs. Klicken Sie entweder auf einen Song und danach unterhalb auf Diesen Song lernen oder spielen Sie ihn via Meine Songs ab. Sie können (zumindest in der Webversion) Notennamen auch ausblenden, wenn Sie etwas geübter sind.

Tipp: Flowkey kann Audioaufnahmen machen. Das heisst, Sie können mit dem Stück, das gerade abgespielt wird, interagieren (wenn Sie auf dem Handy/Tablet/PC den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben). Im ersten Lernmodus wartet das Programm dann (Wartemodus), bis Sie bei jeder Note richtig mitspielen. Stellen Sie Ihr Handy oder Tablet auf das Klavier und los gehts. Bei anderen Lernmodi läuft der Song in Zeitlupe.

Flowkey ist sowohl als Web-Portal als auch als App verfügbar (Android, iOS).