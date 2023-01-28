Die besten Funktionen des Internet Archive

Wayback MachineMit derWayback Machinesteht Ihnen eine Art Zeitmaschine für Webseiten zur Verfügung. Mittlerweile sind es 783 Milliarden gespeicherte Sites, die Sie durchsuchen können. Man tippt einfach ins Suchfeld die URL oder einen Begriff ein und drückt die Enter-Taste. Wählen Sie anschliessend oben in der Zeitlinie das Jahr aus und unterhalb im Kalender ein Datum bzw. die vorgeschlagene Uhrzeit eines Screenshots. Wayback-Machine gibts auch als Browser-Extension oder als App (Android,iOS)
Filme/VideoAuch Filme sind auf archive.org zu finden. UnterVideokönnen Sie weiter filtern, beispielsweiseAnimation & Cartoons,Television,Sports VideosoderComputers & Technology. Bei denClassic TV-Sendungenfinden Sie zum Beispiel Alf oder Garfield oder Doctor Who.
The Calculator DrawerErst seit Kurzem gibtsCalculator Drawer. Es ist nicht nur eine Sammlung von Taschenrechnern, sondern man erfährt auch, wie sie funktionierten. Das Coole: In der Detailansicht kann man im Bild «Click to Begin» drücken und den Taschenrechner benutzen.
Amiga-Spiele online zockenBackflash in die 80er-Jahre gefällig? In der Software-Library sind (unter anderem) 4500Amiga-Gameszu finden. Es gibt aber auch viele Demo Packs und mehrüber diesen Linkzu finden.
Windows 3.1 nochmals erlebenKennen Sie Windows 3.1 noch? Dank Archive.org können Fans und Interessierte das alte Betriebssystem, das am 6. April 1992 von Microsoft auf den Markt gebracht wurde, online noch einmal erleben. Gestartet wird es über den Button oben im Bild (Click to Begin). Ton anstellen.
VHS-Kassetten-InhalteIm BereichThe VHS Vaultsind mittlerweile über 54'500 Resultate zu finden. Die Uploads lassen einen zurück in die 90er-Jahre reisen, dazu tragen die Clips mit ihren schlechten Bild-, Farb- und Tonqualitäten sowie dem typischen VHS-Flimmern bei. Viele der Inhalte sind englischsprachig. Nebst Filmen oder Serien (z. B.Dragon BalloderLion King), diverser120-Minuten-MTV-Sendungenund vielenYoga-Videossind u. a. Perlen wie einVHS-Tutorial ASDG Elastic Reality Introductionvorhanden – laut Information auf Internet Archive wurde 1994 eine VHS-Kassette mit diesem Tutorial für Apple-Macintosh-Nutzer mitgeliefert.
Viele MS-DOS-Klassiker zum SpielenArchive.orgist aber auch bekannt für seine zahlreichen MS-DOS-Spiele, die man online zocken kann. Die Bibliothek mit den MS-DOS-Games finden Sieüber diesen Link. Im Januar 2023 sind es über 2500 Stück. Alle verfügbare Software finden Sieüber diesen Link.
Konsolen-Sammlung (Console Living Room)DerInternet Archive Console Living Room: Diese Spiele lassen sich am besten in einer aktuellen Version eines modernen Browsers geniessen. Derzeit sind die Spiele nicht vertont, diese Funktion soll jedoch «bald» hinzugefügt werden. Lesen Sie die Tastenbelegung der Spiele und Programme durch, um sie in Ihrem Browser zu verwenden. Wo verfügbar, sind Handbücher und weitere Informationen verlinkt.
Musik und Podcasts hören oder Bücher ausleihen bzw. BilderarchivAuch im Audiobereich hat archive.org einiges zu bieten.Über diesen Linkfinden Sie 15'137'119 Resultate (Stand: 31.1.23). Zu finden sind zahlreiche Hörbücher, eine Geräuschbibliothek,Postcasts(zum BeispielHacker Public Radio),Non-English-Audio, aber auchOld Time Radio. Ebenfalls interessant istDigital Library of Amateur Radio & Communications, das kürzlich auf über 51'000 Artikel angewachsen ist.Wie Sie ein Buch ausleihen, ist übrigenshiererklärt (engl.). Die Bildersammlung finden Siehier.
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
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