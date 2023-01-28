Die besten Funktionen des Internet Archive

Wayback MachineMit derWayback Machinesteht Ihnen eine Art Zeitmaschine für Webseiten zur Verfügung. Mittlerweile sind es 783 Milliarden gespeicherte Sites, die Sie durchsuchen können. Man tippt einfach ins Suchfeld die URL oder einen Begriff ein und drückt die Enter-Taste. Wählen Sie anschliessend oben in der Zeitlinie das Jahr aus und unterhalb im Kalender ein Datum bzw. die vorgeschlagene Uhrzeit eines Screenshots. Wayback-Machine gibts auch als Browser-Extension oder als App (Android,iOS)