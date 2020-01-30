Die besten Gratis-Videoschnitt-Programme im Vergleich

Um einen Übergang zwischen zwei Clips zu erzeugen, kann man sie praktischerweise einfach überlappen lassen, damit ein Übergang erzeugt wird. Hier kommt denn aber auch gleich ein Kritikpunkt: Die Übergänge finde ich nicht sehr gelungen. Sie sind viel zu unruhig und man könnte denken, man hätte irgendeine bewusstseinsverändernde Substanz eingeworfen.

Um das fertige Video zu exportieren, klickt man auf den roten Button.

Verfügbar für: Windows, macOS, Linux

Kurzfazit: Der OpenShot Video Editor ist simpel sowie benutzerfreundlich und daher für Anfänger geeignet. Die Überblendungen überzeugen allerdings nicht, sie sind zu unruhig und es gibt keinen simplen Weiss- oder Schwarzübergang.

3. Media Composer First

Vom Media Composer gibt es eine kostenlose Variante, Media Composer First. Um die (offizielle) Installationsdatei herunterzuladen, muss man allerdings bei Avid Technology ein Konto erstellen und erhält dann einen Download-Link per E-Mail.

Media Composer First wendet sich laut Software-Betreiber Avid an angehende Kreative, Studenten sowie Berufsanfänger und soll gratis Zugang zu denselben Werkzeugen bieten, wie professionelle Filmemacher sie verwenden.

Auch mit Media Composer First kann man die Videodaten importieren. Wie bei Adobe Premiere kann man die bearbeiteten Clips vor dem Export rendern.

Es finden sich vier Video- und acht Audiospuren sowie eine Vielzahl visueller Effekte, Übergänge, Farbkorrekurvoreinstellungen und Titelvorlagen.