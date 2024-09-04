Die besten Handys für Senioren

Was ist beim Kauf wichtig?

Wo kaufen?

Grundsätzlich ist das wichtigste, dass das Seniorenhandy über grosse Tasten und ein grosszügiges Display verfügt. Des Weiteren sollte die Lautstärke genügend hoch sein. Personen, die ein Hörgerät nutzen, sollten beim Kauf darauf achten, dass dieses mit dem eigenen Hörgerät kompatibel ist. Hierzu ist eine persönliche Beratung zu empfehlen. Ausserdem bieten Zusatzfunktionen wie ein Notfallknopf mehr Sicherheit. Manche schätzen ausserdem eine Ladeschale. Nicht zuletzt sollte man sich überlegen, ob man nur das Gerät kauft oder es in Kombination mit einem Vertrag erwirbt. Letzteres kommt oft günstiger.

Wenn Angehörige für eine Seniorin oder einen Senior ein Handy kaufen möchten: Ausser dem EinfachFon (Nokia G22; siehe Bild 9) wurden sämtliche in diesem Artikel erwähnten Modelle im hiesigen Onlinehandel gefunden. Älteren Menschen, die selbst auf der Suche nach einem Mobiltelefon sind, empfehlen wir, in einen Telekom-Shop zu gehen. Bitten Sie den Verkäufer, Ihnen das Gerät zu erklären, nehmen Sie es in die Hand, prüfen Sie die Bedienung und lassen Sie es vor Ort einrichten.

Die Kosten

Die in diesem Artikel vorgestellten Handys sind alle vergleichsweise günstig: Das Klapphandy Nokia 2660 Flip ist zum Beispiel (ohne Vertrag) bereits ab rund 65 Franken zu haben, das Tastentelefon Emporia Simplicity LTE 4G kostet im Onlinehandel nur circa 69 Franken. Das Smartphone Gigaset G55 Senior gibts für rund 328 Franken.

Hinzu kommt allerdings noch der Handy-Vertrag. Kauft man beides zusammen direkt bei einem Telekommunikationsanbieter wie Swisscom, Salt & Co., kann es günstiger werden. Der Abo-Preis kann aber je nach Anbieter recht variieren. Hier ist – wie bei anderen Handyverträgen auch – der Preischeck auf Vergleichsportalen wie comparis.ch und dschungelkompass.ch zu empfehlen. Auf diese Weise können Sie das ideale Abo für Ihre Bedürfnisse wählen.