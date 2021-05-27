Die besten Kartendienste – ein Vergleich

Die Kartendienste gehören zu den meistgenutzten Apps auf dem Smartphone. Sie weisen uns nicht nur den Weg, sie dienen auch als Reiseführer, ersetzen das lokale Gewerbeverzeichnis, zeigen Zonenpläne, Wanderwege, Öffnungszeiten von Gewerbebetrieben, Bewertungen von Lokalitäten und vieles mehr.

Diese Dienste sind im Web und auf dem Smartphone verfügbar. Es gibt zwar nur wenige Anbieter von Kartenmaterial, aber unzählige Apps und Dienste, die darauf zugreifen. Ein Vergleich.

Die Karten von Google

Wenn man an elektronische Karten denkt, ist Google Maps oft die erste Adresse, die man ansteuert. Diese Karten sind eng mit der Google-Suche verknüpft und können praktisch alle Informationen darstellen, die

einen geografischen Bezug haben.

Google Maps im Browser

Den Kartendienst von Google rufen Sie über die Adresse maps.google.com auf. In der linken oberen Ecke des Browsers erscheint das Suchfeld, Bild 1, wo Sie nach Ortschaften, Adressen, Sehenswürdigkeiten oder Gewerbebetrieben suchen können. Möglichkeiten für die Suche werden darunter vorgeschlagen.

Unten links im Browserfenster können Sie jederzeit zwischen Satelliten- und Kartenansicht wechseln, unten rechts greifen Sie auf Fotos aus dem Kartenausschnitt zu oder ziehen das gelbe Männchen auf die Karte, um die Gegend mit Google Street View zu erkunden.