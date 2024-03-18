Die besten Kartentricks für Apple Maps

Wer kennt das nicht: Man möchte in einer fremden Stadt möglichst schnell eine Apotheke, eine Tankstelle oder eine Margarita finden – aber natürlich möglichst in der Nähe. Auch dabei kann Karten behilflich sein: Tippen Sie in das Suchfeld – jedoch ohne dazu eine Eingabe zu machen, Bild 5. Wischen Sie nach unten, um etwa sämtliche Tankstellen in der Nähe anzuzeigen.

Doch da ist noch mehr. Falls nicht bereits sichtbar, tippen Sie eine eigene Kategorie wie «Bars» ein. Nun werden alle Lokalitäten in der Nähe angezeigt. Mit einem Tippen auf Alle ­Typen lässt sich die Auswahl zum Beispiel auf Cocktailbars eingrenzen.

Reiseführer

Doch nur weil das nächste Restaurant aufgespürt werden kann, fühlen wir uns noch lange nicht inspiriert – jedenfalls nicht in grösseren Städten, die etwas zu bieten haben.

Das erledigen die kuratierten Reiseführer. Tippen Sie den Namen der Stadt in das Suchfeld und blenden Sie die Details ein. Hier finden Sie neben den Sehenswürdigkeiten auch Empfehlungen für Örtlichkeiten, die einen Besuch wert sind. Doch die Grösse ist entscheidend: Während für New York zahlreiche Reiseführer vorhanden sind, geht Genf leer aus. Und in jedem Fall sind die Reiseführer in Englisch verfasst.

Navigation

Radarwarner

Spätestens bei der Navigation wird klar, wie aufgeräumt und übersichtlich die Darstellung vonwirkt. Auch die Navigation gestaltet sich sehr viel angenehmer, weil in Karten die Ampeln nicht nur angezeigt, sondern auch sinnvoll verwendet werden: In verzweigten Gebieten ist die Anweisung «Biegen Sie an der nächsten Ampel links ab» eine wahre Wohltat im Vergleich zu «biegen Sie in hundert Metern links ab».

Radarwarner sind in der Schweiz und in Deutschland verboten, deshalb bietet Karten in diesen Ländern keine Hilfe. In Österreich, Italien und anderen Ländern ist es hingegen erlaubt, dass ein Navi die fest montierten Radargeräte als POI (Point Of Interest) ankündigt – und genau das macht Karten automatisch, wenn Sie sich in einem solchen Land befinden und die Navigation einer Route läuft.

Rotierende Karten