Die besten Online-Apotheken und -Drogerien

Die zweite Covid-19-Welle scheint ins Rollen gekommen. Die Infektionszahlen steigen wieder konstant. Hoffen wir, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt, denn das war wohl für niemanden schön. Sollte es doch dazu kommen und Risikopersonen wieder konsequent zuhause bleiben und die anderen vermehrt Home-Office machen (müssen), können Sie benötigte Medikamente oder Ihre zur Neige gehenden Augentropfen auch online bestellen und so den Gang in die Apotheke oder Drogerie vermeiden.

1. Zur Rose

Die vermutlich bekannteste Online-Apotheke der Schweiz heisst Zur Rose. Hier können Sie Medikamente bestellen und Ihre Rezepte in einem Rezeptkonto verwalten.

Auf zurrose.ch bestellte Medikamente werden portofrei nach Hause geliefert. (Neu-)Kunden sollten Medikamente allerdings nicht auf den letzten Drücker bestellen. Denn: Sie müssen ein Formular ausfüllen, dieses ausdrucken und zusammen mit dem Rezept per Post an Zur Rose Suisse verschicken. Laut Webseite erhalten Sie danach innert ein bis zwei Arbeitstagen Ihr Medikament per Post.

Der Ablauf gilt übrigens auch für bestehende Kunden, welche ein anderes Formular ausfüllen müssen. Auch sie müssen bei Einmalbestellungen ein Formular ausfüllen und dieses mit dem Rezept schicken.

Alternativ können Sie die Ärztin oder den Arzt bitten, das ausgestellte Rezept direkt an die Online-Apotheke zu schicken. Die Medikamente werden Ihnen anschliessend ebenfalls innert ein bis zwei Arbeitstagen zugeschickt.