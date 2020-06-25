Das sind die besten Online-Übersetzungstools

● Laden Sie die App auf Ihr Android- oder iOS-Smartphone und öffnen Sie diese, Bild 1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Internetzugang haben.

● Überprüfen Sie, dass rechts oben bei der Spracheinstellung Deutsch gewählt ist und tippen Sie unten links auf das Kamerasymbol.

● Zielen Sie mit der Kamera auf den spanischen Text (gleich hier im oberen Absatz) und halten Sie die Hand ruhig.

● Nach kurzer Zeit sehen Sie die deutsche Übersetzung.

Das ist faszinierend, oder? Aber es ist nur nützlich, wenn die Übersetzung auch wirklich korrekt ist. Aus diesem Grund haben wir die bekanntesten Onlineübersetzungsdienste genauer unter die Lupe genommen. Apps wie die eingangs beschriebene berücksichtigen wir hingegen nicht. Es geht hier um die Übersetzung im Webbrowser.

Zuerst erklären wir, welche Aufgabe wir gestellt haben, anschliessend beschreiben wir die Dienste genauer und zeigen, wie gut sie die Aufgabe gemeistert haben.

So haben wir getestet

Wenn Sie im Internet nach Informationen und Produkten forschen, kann es gut sein, dass Sie plötzlich auf einer fremdsprachigen Seite landen. Genau hier sind Onlineübersetzungsdienste besonders hilfreich: Sie übersetzen teilweise ganze Webseiten oder doch zumindest ganze Textblöcke in unsere Muttersprache. Deshalb haben wir einen Text gesucht, der in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung steht (inklusive Deutsch). Diesen haben wir aus den sechs Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch auf Deutsch übersetzen lassen und überprüft, wie gut das Resultat ist.

Einen solchen Text haben wir beim internationalen Paketdienstleister UPS gefunden. Er warnt (weltweit) vor betrügerischen Mails, die in seinem Namen versendet werden. Diesen Text haben wir in sechs Sprachen (Russisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch) anzeigen lassen und danach auf Deutsch übersetzen lassen. Je nach Qualität der Übersetzung haben wir für unsere Wertung 0 bis 3 Punkte verteilt: Jeweils einen Punkt gibt es

für einen verständlichen Inhalt;

für gut formulierte Sätze;

für die korrekte Wiedergabe des ganzen Textes.

Für die Endnote haben wir die Punktzahl wie folgt gewertet: 3 Punkte: top, 2 Punkte: brauchbar, 1 Punkt: ungenügend, 0 Punkte: unbrauchbar.

Google, Bing und DeepL Übersetzer

Google Übersetzer

Link: translate.google.com

Google Übersetzer ist mit über 100 Sprachen einer der umfassendsten Übersetzungsdienste. Er übersetzt einzelne Wörter, ganze Texte, Webseiten und kann sogar Texte auf Bildern (Fotos oder Kamera) direkt bewältigen. Zudem kann der Dienst Texte aus Dokumenten (Word, PDF, PowerPoint etc.) auslesen und die Übersetzung anzeigen, Bild 2. Wenn Sie eine ganze Website übersetzen möchten, können Sie einfach die Webadresse auf der linken Seite eingeben. Sie wählen anschliessend auf der rechten Seite die Sprache und klicken auf den angezeigten Link. Im Anschluss sehen Sie eine übersetzte Version der ursprünglichen Seite, Bild 3.