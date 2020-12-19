Das sind die besten Passwort-Manager im Vergleich

Bitwarden:Die Open-Source-Lösung bietet neben der Passwort-Verwaltung auch einen Passwort-Generator. Zudem ist das Tool plattformübergreifend auf verschiedenen Geräten einsetzbar. Neben Desktop- und Mobil-Apps bietet Bitwarden auch eine Integration in alle gängigen Browser. Standardmässig werden die Passwörter in der Bitwarden-Cloud gespeichert. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, die Daten mit Docker selbst zu hosten. Preis:Bitwarden ist für Privatanwender kostenlos, Business-Kunden können zwischen verschiedenen Modellen wählen wobei die günstigste Variante bei 5 Dollar pro Monat startet.
KeePassXC:Bei KeePassXC handelt es sich um eine Fork vom bekannten Passwort-Manager KeePass. Der besondere Vorteil an der XC-Version besteht darin, dass das Tool plattformunabhängig ist. Der Nutzer kann die Lösung also auf dem Mac, unter Windows oder auch Android anwenden. Ausserdem handelt es sich bei KeePassXC um eine Open-Source-Lösung die laut Anbieter ausschliesslich gratis angeboten wird. Preis:Sowohl für Privatanwender als auch für Business-Kunden steht die Lösung gratis zur Verfügung.
Dashlane:Das Tool bietet nicht nur die Verwaltung der Passwörter an, es hilft auch dabei, diese mit einem einzigen Klick zu ändern. Ebenfalls unterstützt wird 2FA zur Absicherung von Konten mit einer zusätzlichen Ebene. Passwörter für Teams und Arbeitsgruppen lassen sich zudem extra definieren. Preis:Das Tool ist für bis zu 50 Passwörter kostenlos. Die kostenpflichtige unbegrenzte Variante schlägt mit 3,33 Euro pro Monat zu Buche.
Zoho Vault:Die Lösung richtet sich vor allem an Teams. Mit einer einfachen Verwaltung von Zugriffsrechten lassen sich die Passwörter mit anderen Nutzern teilen. Wird ein Nutzer entfernt, ist dessen Zugang auch sofort gesperrt. Ausserdem kann ein Admin jegliche Benutzeraktion nachverfolgen. Transparente Reports tragen zudem zur besseren Übersicht der Nutzeraktivitäten bei. Preis:Zoho Vault ist trotz grossem Funktionsumfang gratis. Werden weitere Team-Funktionen benötigt, berechnet der Anbieter 90 Euro Cent pro Nutzer und Monat.
1Password:Neben der Passwort-Verwaltung bietet 1Password auch einen Passwort-Generator. Im Anschluss werden die Codewörter in einem virtuellen Safe gespeichert und bei einem entsprechenden Login automatisch eingetragen. Auf Wunsch lassen sich die Passwörter auch mit anderen Nutzern teilen. Preis:Für Privatanwender startet 1Password mit 2,99 Dollar pro Monat. Business-User zahlen ab 3,99 Dollar pro Nutzer im Monat.
LastPass:Die Lösung beinhaltet vor allem in der Business-Version spannende Möglichkeit, wie etwa das Active Directory zu synchronisieren und Management-Policies zu definieren. Ausserdem bietet das Tool Single-Sing-on für gängige Cloud-Anwendungen wie Office 365, Google Apps und Salesforce. Preis:Die Lösung gibt es in einer schlanken Free-Version. Premium für Privatnutzer startet ab 2 Dollar im Monat. Einen Business-Plan für Teams stellt LastPass ab 2,42 Dollar pro Nutzer und Monat zur Verfügung.
Roboform:RoboForm eignet sich besonders gut für Teams. Nutzer können ganz einfach über die Eingabe der E-Mail-Adresse hinzugefügt werden. Ausserdem ist die Lösung plattformübergreifend erhältlich. Preis:Roboform steht mit kleinen Funktionseinschränkungen für Privatanwender gratis zur Verfügung. Ein 1-Jahres-Abo gibt es hingegen ab 29,95 Dollar pro Nutzer pro Jahr.
True Key:True Key sichert sein Master-Passwort durch eine biometrische Identifikation ab. Der Nutzer kann dabei zwischen Gesichts- und Fingerabdruckerkennung wählen. Je nachdem, welche Möglichkeiten das verwendete Gerät bietet. Preis:True Key ist für 15 Kennwörter gratis. Werden mehr benötigt, kostet die Premium-Version 19,95 Euro im Jahr.
Keeper:Die Lösung ist plattform- und geräteübergreifend einsetzbar. Gespeichert werden die Passwörter dabei in Keeper's Coud Security Vault. Admins können den Benutzerzugriff ausserdem zentral verwalten und spezielle Sicherheitsmassnahmen einsetzen. Preis:Von Firmen und Privatpersonen ist Keeper ab 2,50 Euro pro Monat verfügbar
EnPass:EnPass kann nicht nur die Passwörter für Online-Logins verwalten, sondern bietet zudem die Möglichkeit, Kreditkarteninformationen, Pass-Details und Bankkonten zu verwalten. Ferner ist das Tool plattformübergreifend einsetzbar und mit Multi Cloud Sync ausgestattet. Preis:Am Desktop ist EnPass grundsätzlich kostenlos. Möchte der Nutzer das Tool hingegen auch mobil verwenden, kostet dies einmalig 9,99 Dollar pro Plattform.
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
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