Das sind die besten Passwort-Manager im Vergleich

KeePassXC:Bei KeePassXC handelt es sich um eine Fork vom bekannten Passwort-Manager KeePass. Der besondere Vorteil an der XC-Version besteht darin, dass das Tool plattformunabhängig ist. Der Nutzer kann die Lösung also auf dem Mac, unter Windows oder auch Android anwenden. Ausserdem handelt es sich bei KeePassXC um eine Open-Source-Lösung die laut Anbieter ausschliesslich gratis angeboten wird.

Preis:Sowohl für Privatanwender als auch für Business-Kunden steht die Lösung gratis zur Verfügung.