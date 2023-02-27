Die besten Tipps für Apples «Fotos»

Am iPhone funktioniert das sehr ähnlich, wenn auch nicht ganz so komfortabel wie am Mac. Rufen Sie ein Bild auf und schieben Sie es nach oben. Es werden weitere Anzeigen sichtbar – darunter die Schaltfläche Anpassen, Bild 9 A, um das Datum zu korrigieren. Über die Schaltfläche Ort hinzufügen B holen Sie hingegen die Lokalisierung nach.

Vorsicht beim Export

Beim Export gilt es, zwischen dem Original und einer Kopie zu unterscheiden. Ein Original exportieren Sie am Mac im Menü Ablage unter Exportieren mit dem Befehl Unbearbeitetes Original … exportieren. In diesem Fall werden die Exif-Daten nicht mit den geänderten Daten exportiert, sondern mit den ursprünglichen Angaben – denn das ist die Definition eines Originals. Wenn Sie das Bild hingegen auf eine andere Weise in Umlauf bringen oder eine Kopie einfach auf den Schreibtisch ziehen, liefert Fotos die angepassten Exif-Daten mit.

Mit dem Partner teilen

Doch am schönsten sind Erinnerungen, wenn sie mit jemandem geteilt werden. Ab iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS 13 «Ventura» erhalten wir endlich die Möglichkeit, eine komplette Fotosammlung jemandem zugänglich zu machen, der dessen würdig ist.

In der Praxis läuft das auf den Partner hi­naus, aber grundsätzlich lässt sich das auf bis zu fünf Personen ausdehnen. Im Gegensatz zum Geteilten Album, das es schon seit Jahren gibt, kennt die Geteilte Mediathek keine Grenzen: Alle Bilder sind automatisch für den anderen einsehbar und liegen in der vollen Auflösung vor, genauso wie die Videos. Mehr noch: Alle Beteiligten können die Bilder bearbeiten, optimieren oder sogar löschen, was ein gewisses Vertrauen voraussetzt.

Teilen konfigurieren

Wenn Bilder und Videos geteilt werden, läuft dieser Abgleich über die iCloud. Der Onlinespeicherplatz wird jedoch nur jener Person belastet, die das Ganze aufgegleist hat, also deren Mediathek geteilt wird. Eine 500 GB grosse Mediathek wird also problemlos mit jemandem geteilt, der lediglich über das kostenlose iCloud-Kontingent von 5 GB verfügt.

Allerdings gibt es nur eine Geteilte Mediathek. Wenn Sie also sämtliche Bilder und Videos ausschliesslich mit Ihrem Partner teilen möchten, ist das Pulver verschossen. Andere Gruppen, wie etwa die liebe Verwandtschaft, müssen dann weiterhin über die Geteilten Alben bespasst werden.

Um loszulegen, öffnen Sie die Einstellungen der Anwendung Fotos am Mac. Im neuen Bereich Geteilte Mediathek, Bild 10, klicken Sie auf die Schaltfläche Los gehts und durchlaufen den Assistenten. Sie bekommen die Möglichkeit, alle Bilder in eine gemeinsame Mediathek zu verschieben und anschliessend zu teilen.