Die besten Tipps für Swisstopo

Tipp 7– Panorama-Modus:Nach dem Erstellen einer neuen Tour oder dem Öffnen einer gespeicherten Tour finden Sie unten links ein Symbol, das wie eine Bergspitze mit einem Pfeil als Gurt unten drum aussieht. Das ist der Panorama-Modus. Sie müssen entweder einen Punkt auf der Karte auswählen (POI) oder die Standortsuche verwenden. Tippen Sie auf «Weiter». Bewegen Sie Ihr Handy für einen Rundumblick.

Hinweis:Nicht alle Geräte erfüllen die Voraussetzungen für den Panorama-Modus. Ob Ihr Handy die nötigen AR-/VR-Dienste unterstützt, finden Siehier.