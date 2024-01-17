Die besten Tipps zu CarPlay

CarPlay steht für eine Apple-Technologie, die von jedem Fahrzeughersteller lizenziert werden kann. Dabei handelt es sich weniger um eigenständige Geräte, sondern um Displays, die mit dem iPhone kabellos oder über USB verbunden werden. Die Fähigkeiten von CarPlay hängen deshalb direkt vom iPhone und von seiner iOS-Version ab.

Weil die ganze Intelligenz aus dem iPhone stammt, folgt Ihnen «Ihr» CarPlay überallhin. Wenn Sie in der hintersten Ecke der Welt ein Auto mieten und das iPhone verbinden, präsentiert sich alles genauso wie zu Hause. Erkundigen Sie sich vor der Miete danach, ob das Fahrzeug CarPlay unterstützt. Bei den grösseren Vermietern gehört es heute zum Standard.

Tipp: Halten Sie bei längeren Reisen ein USB-Kabel fürs iPhone in Griffweite. Damit ersparen Sie sich die Sucherei, wenn Sie nach einem endlosen Flug endlich ins Auto steigen und einfach nur zum Hotel navigieren möchten.

CarPlay personalisieren

Zurück zum eigenen Auto. Auf die Verbindung des iPhones werden wir nicht im Detail eingehen, denn das steht in der Anleitung des Fahrzeugs. Nachdem das iPhone gekoppelt ist, passen Sie CarPlay an die Vorlieben an und rücken die verwendeten Apps in den Vordergrund. Öffnen Sie am iPhone die Einstellung Allgemein und dort den Bereich CarPlay. Hier tippen Sie auf das verbundene Fahrzeug.