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Claudia Maag
27. Sep 2020

Die besten Virenscanner für Windows 10

Screenshot Cylance

Hinweis:Aufgrund der hohen Leistungsdichte teilen sich oft mehrere Lösungen denselben Platz (alphabetisch geordnet). Wie im Artikel erwähnt, haben wir anhand der Schutzwirkungsbewertung gewichtet.
Platz 7:Cylance Smart Antivirus 2.0
Schutzwirkung: 2,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 3,5
Gesamtpunktzahl: 12

 © AV-Test
Screenshot PC Matic

Platz 6:PC Matic PC Matic 3.0
Schutzwirkung: 3,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 4,5
Gesamtpunktzahl: 13,5

 © AV-Test
Screenshot Heimdal Thor Premium

Platz 5:Heimdal Thor Premium 2,5
Schutzwirkung: 3,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 14,5

 © AV-Test
Screenshot Malwarebytes Premium

Platz 5:Malwarebytes Premium 4.1.2
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 4,5Benutzbarkeit: 4,5
Gesamtpunktzahl: 14,5

 © AV-Test
Screenshot Microworld eScan internet security suite

Platz 4:eScan Internet Security Suite 14.0
Schutzwirkung: 4,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 15,5

 © AV-Test
Screenshot K7 TotalSecurity

Platz 3:K7 Computing Total Security 16.0
Schutzwirkung: 4,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test
Screenshot VIPRE AdvancedSecurity

Platz 2:VIPRE AdvancedSecurity 11.0
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot Protected.net Total AV

Platz 2:TotalAV Total AV V. 5.8
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5
Hinweis:Gesamtpunktemässig erreicht diese Antiviruslösung zwar gleich viele Punkte wie die anderen auf dieser Platzierung. Aber die Schutzwirkung ist geringer (5,5 statt 6 Punkte).

 © AV-Test
Screenshot Trend Micro Internet Security

Platz 2:Trend Micro Internet Security 16.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot ESET Smart Security

Platz 2:ESET Internet Security Premium 13.1 & 13.2
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot BullGuard Internet Security

Platz 2:BullGuard Internet Security20.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot Bitdefender Internet Security

Platz 2:Bitdefender Internet Security 24.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot AVG Internet Security

Platz 2:AVG Internet Security 20.5 & 20.6
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot Avast Free Antivirus

Platz 2:Avast Free Antivirus 20.5 & 20.6
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot Norton LifeLock 360

Platz 1:Norton LifeLock 360 22.20
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Screenshot Windows Defender

Platz 1: MicrosoftDefender4.18
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Screenshot McAfee Total Protection

Platz 1:McAfee Total Protection 23.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Screenshot Kaspersky Internet Security

Platz 1:Kaspersky Internet Security 20.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Screenshot G Data Internet Security

Platz 1:G Data Internet Security 25.5
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot F-Secure SAFE

Platz 1:F-Secure SAFE 17
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Avira Antivirus Pro

Platz 1:Avira Antivirus Pro 15.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot AhnLab V3 Internet Security

Platz 1:AhnLab V3 Internet Security 9.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
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