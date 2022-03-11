Die besten Webseiten und Apps für Nachbarschaftshilfe

Die Schweiz zeigte sich im März 2020 angesichts der ausserordentlichen Lage solidarisch. Die Plattform hilf-jetzt.ch wurde Anfang März 2020 lanciert und weniger als fünf Tage danach hatten sich bereits 500 Gruppen auf der Webseite eingetragen, wie das «Bieler Tagblatt» damals berichtete.

Doch im zweiten Pandemie-Jahr sieht die Situation wieder etwas andres aus. Allerdings ist die Nachbarschaftshilfe auch über eine Pandemie hinaus eine sinnvolle Sache. PCtipp stellt Ihnen deshalb ein paar Webseiten und Apps vor, mit deren Hilfe man sich rasch und einfach nachbarschaftlich organisieren kann, um zum Beispiel für ältere Menschen einzukaufen. Aber auch Kinderhüten kann man so organisieren oder jemanden finden, der mit einem spazieren geht.

Nachbarschaft Zürich

Ob die Kinder Nachhilfe benötigen, die Pflanzen während einer Abwesenheit gegossen werden sollen oder jemand die Einkäufe erledigen soll: Unterstützung im Quartier gibts beispielsweise bei Nachbarschaftshilfe Zürich . Auch Tiere betreuen oder gemeinsam Spazieren gehen steht zur Verfügung.

Als Bewohnerin oder Bewohner der Stadt Zürich erhält man kostenlose Dienstleistungen durch die Nachbarschaftshilfe. Nur die Spesen der freiwilligen Mitarbeitenden – wie z.B. das Trambillett – müssen übernommen werden.