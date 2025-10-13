Ein bestens organisiertes Dock

Tipp: Egal, ob Sie auf den Ordner im Dock oder auf eines der enthaltenen Elemente klicken: Wird dabei die Command-Taste gedrückt gehalten, springt der Finder zum Original, statt das Objekt zu öffnen.

Aliasse statt Originale

Wo dieser spezielle Ordner auf dem Laufwerk abgelegt ist, spielt keine Rolle. Hingegen ist es ratsam, darin keine Originale abzulegen, sondern nur Aliasse davon. Auf diese Weise lässt sich der Ordner gezielt füllen, ohne dass die bereits bestehende Ordnerstruktur an ihn angepasst werden muss.

Tipp: Am einfachsten legen Sie ein Alias in diesem Ordner ab, indem Sie die Command- und die Option-Taste gleichzeitig gedrückt halten, während das Objekt in den Ordner gezogen wird. Dabei verschiebt der Finder jedoch nicht das Original, sondern legt am Zielort ein Alias ab. Dieses kann nach getaner Arbeit gelöscht werden, während das Original an Ort und Stelle verweilt.