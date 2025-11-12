Bezel: iPhones und iPads im richtigen Rahmen zur Schau gestellt

Das schafft Bezel: Das Mobilgerät wird via USB mit dem Mac verbunden, damit sein Inhalt in Echtzeit am Mac gezeigt wird, auf Wunsch mit Ton.

Die beste Qualität

Die Grösse des Fensters lässt sich frei bestimmen. Wenn jedoch die bestmögliche Qualität gewünscht ist, etwa für Screenshots, wählen Sie in Bezel im Menü Window die Option Point Accurate.

Tipp: Für den perfekten Screenshot genügen die Bordmittel von macOS. Drücken Sie Command+Shift+4, um das Fadenkreuz einzublenden. Drücken Sie kurz die Leertaste, damit anstelle eines Ausschnitts ein Fenster erfasst wird. Halten Sie nun die Option-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Fenster von Bezel. Das bewirkt, dass der Schatten des Fensters nicht aufgenommen wird. Ausserdem sind alle Stellen ausserhalb des virtuellen iPhones transparent.

Info: Download unter getbezel.app. Ohne Kauf wird ein kleines Wasserzeichen eingeblendet, im Beispiel rechts über der Notch. Um es loszuwerden, wird eine Lizenz für ca. 29 Franken fällig: Sie ist ­unbeschränkt gültig, inklusive Updates für 1 Jahr. Englisch.