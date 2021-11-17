Bildbearbeitung: Welche Werkzeuge eigenen sich für welche Aufgaben am besten?

Selbiges erreichen Sie in Paint.net auf fast gleiche Weise. Markieren Sie das betroffene Auge und greifen Sie zum Menüpunkt Effekte/Foto/Rote Augen ent­fernen. Die Resultate dürften in Gimp ein wenig besser ausfallen.

Interessanterweise macht die dritte beliebte Freeware, IrfanView (von irfanview.com), nach dem Markieren eines Auges bei dieser Aufgabe ebenfalls einen guten Job. Zu finden ist die Funktion unter dem Menüeintrag Bild/Rote Augen – Reduktion.

Versuchen Sie rote Augen aber auf keinen Fall, mit dem Windows-Bordmittel Paint wegzupixeln. Das geht garantiert ins Auge.

Bild in Graustufen ändern

Wollen Sie eines Ihrer Fotos in ein Schwarz-Weiss-Bild umwandeln? In IrfanView finden Sie die Option unter Bild/In Graustufen umwandeln. Gimp bietet für dasselbe Farben/Entsättigen/Grau einfärben. Und in Paint.net entdecken Sie unter Korrekturen den Befehl Schwarz-Weiss.

Je nach Resultat sind danach noch Korrekturen punkto Helligkeit und Kontrast nötig. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie nicht aus Versehen Ihre Originalbilder mit einem misslungenen Resultat überspeichern.

Pixelarbeit

Ausgerechnet auf einem ansonsten tollen Bild stört ein Pickel auf Ihrer Wange oder ein Saucenfleck auf Ihrem T-Shirt. Sowohl die Software Paint.net als auch Gimp bieten für solche Retuschen einen Klonstempel, wie Sie ihn auch in kostenpflichtigen Programmen wie Affinity Photo oder Adobe Photoshop finden. Er funktioniert in den meisten Anwendungen ähnlich. Klicken Sie aufs Klonstempel-Werkzeug, zoomen Sie die zu bearbeitende Stelle etwas grösser und klicken Sie im Bild mit gedrückter Ctrl-Taste auf einen «guten» Bereich neben dem Fleck, den Sie wegretuschieren wollen. Übermalen Sie mit gedrückter normaler bzw. linker Maustaste den Pickel oder Saucenfleck.

Am Computer ein eigenes Bild zeichnen

Fürs Zeichnen eigener Bilder und Gebrauchsgrafiken sind Fotobearbeitungsprogramme weniger geeignet. Hier empfiehlt sich ein Zeichenprogramm mit Schwerpunkt auf Vektorgrafiken, siehe dazu auch Box «Bitmap- und Vektorgrafik», Teil 2. Neben kostenpflichtiger wie Affinity Designer (Testversion unter affinity.serif.com/de/designer) bietet sich auch hier wieder eine Open-Source-Software an. Inkscape von inkscape.org/de erlaubt

das Zusammenfügen von Flächen, Linien und Effekten zu einem eigenen Werk, Bild 10.