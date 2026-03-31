31. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.
Bilder in Word mit Alternativtext versehen
Inklusiv gestalten in Word: Alternativtext zu Bildern hinzufügen.
Damit auch Personen mit Sehbehinderungen den gesamten Inhalt eines Dokuments erfassen können, empfiehlt sich die Verwendung von Alternativtexten. Diese beschreiben den Inhalt der abgebildeten Grafiken.
So wird dieser erstellt:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Bild.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Alt-Text anzeigen.
- Schreiben Sie ein paar Worte in das Fenster, die das dargestellte Motiv beschreiben. Alternativ können Sie auf den darunterliegenden Button Alternativen Text für mich generieren klicken.
- Schliessen Sie das Fenster mit einem Klick auf das X.
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