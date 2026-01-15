Alle Bilder aus einer PowerPoint-Datei exportieren

Was aber, wenn es sich um eine Präsentation aus zahlreichen Bildern handelt? Die wollen Sie vielleicht nicht alle von Hand abspeichern. Hierfür gibts die folgende Möglichkeit. Wichtig ist: Die Datei darf nicht im alten ppt-Format, sondern muss als pptx-Datei gespeichert sein. Passt das Format noch nicht, öffnen Sie die Präsentation in PowerPoint und erledigen das mit dem Dateiformat via Datei/Speichern unter. Wählen Sie nun als Dateityp PowerPoint-Präsentation (*.pptx).

Ist die Datei im richtigen Format vorhanden, kann es losgehen. Erstellen Sie sicherheitshalber eine Kopie dieser Datei und führen Sie die folgenden Schritte mit der Kopie durch. Blenden Sie im Datei-Explorer die Datei-Endungen ein: Ansicht/Optionen/Ordner- und Suchoptionen ändern. Im Reiter Ansicht deaktivieren Sie die Option Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden und klicken auf OK. Klicken Sie die Datei an, drücken Sie F2 fürs Umbenennen und ändern Sie die Datei-Endung .pptx in .zip.

Hinweis: Windows informiert Sie jetzt darüber, dass die Datei «möglicherweise unbrauchbar» werde, wenn Sie die Endung modifizieren. Es hat nicht ganz unrecht. Normalerweise kann man Dateitypen nicht durchs Anpassen der Endung ändern. Hier liegt aber eigentlich keine Änderung vor: .pptx-Dateien (genau wie .docx- und .xlsx-Dateien) sind eigentlich schon Zip-Dateien, in denen XML-Dateien für die Formatierungen und Texte sowie die Bilder, Audio- und Video-Dateien stecken. Und genau das machen Sie sich jetzt zunutze.

Öffnen Sie die Zip-Datei per Doppelklick. In einem Unterordner wie ppt/media finden Sie die Bilder und allenfalls Videos und Audiodateien, die in dieser Präsentation stecken. Markieren Sie die Bilder, Kopieren Sie diese nach einem Rechtsklick, öffnen Sie in einem separaten Explorer-Fenster den gewünschten Ziel-Ordner und fügen Sie die Bilder per Ctrl+V (Strg+V) ein.