Bildschirmfotos für Profis

Ein richtiges Allround-Talent. Es verwandelt den Mauszeiger in ein Fadenkreuz, mit dem Sie einen präzisen Ausschnitt markieren, Bild 1. Doch da ist noch mehr: Wenn Sie nach dem Einblenden des Fadenkreuzes die Leertaste kurz anschlagen, wählen Sie mit der Maus ein Fenster aus, das pixelgenau isoliert wird – mitsamt dem weichen Schlagschatten im Hintergrund, inklusive Transparenz.

Um nur das Fenster zu erfassen, halten Sie zusätzlich zum Mausklick die Option-Taste gedrückt. Allerdings gibt dieser Schatten dem rahmenlosen Fenster erst seine Kontur. Ohne ihn sollten Sie den Screen­shot anderweitig in einen Rahmen stecken.

Tipp: Screen-Designer verwenden diese Funktion gerne auch als Lineal, um Objekte und Abstände auszumessen. Denn während die Markierung aufgezogen wird, werden die Länge und Breite als Pixel eingeblendet. Um die vermeintliche Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Escape-Taste, bevor Sie die Maustaste loslassen.

Command-Shift-6

Eine eher exotische Screenshot-Funktion, die nur auf MacBook-Pro-Modellen mit einer Touchbar funktioniert: Sie wird mit diesem Kürzel abgelichtet. Unterdessen verkauft jedoch Apple in Ermangelung der Akzeptanz keine Notebooks mit Touchbar mehr.

Command-Shift-5

Die Einstellungen

Die bisher erwähnten Kürzel sind ideal, um so schnell wie möglich einen Screenshot anzufertigen – und meistens werden Sie damit zufrieden sein. Doch im Detail reicht nichts an Command-Shift-5 heran.

Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal aufrufen, sollten Sie die Einstellungen anpassen, die Sie hinter der Schaltfläche Optionen finden. Hier definieren Sie den zukünftigen Speicherort, Bild 2 A. Oder Sie verpassen dem Screenshot eine Verzögerung, B, damit Sie die Gelegenheit haben, die Szene feinzumachen.