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Andreas Fischer
12. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Linux-Praxis

Bildschirmpausen einplanen

Die Linuxdistribution Ubuntu läuft so rund und meist problemlos, dass manche Nutzer dabei die Zeit vergessen. Die Entwickler haben daher extra Funktionen für kleine Bildschirmpausen eingebaut.

Ubuntu enthält mehrere ins Betriebssystem integrierte Funktionen, um Sie an kleine Pausen bei der Bildschirmarbeit zu erinnern

© PCtipp

Um zunächst einen Überblick über die vor Ihrem Bildschirm verbrachte Zeit zu erhalten, klicken Sie unten links auf Anwendungen anzeigen und wählen Einstellungen sowie Gesundheit aus. Unter Bildschirmzeit sehen Sie, wie viel Zeit Sie in der aktuellen Woche schon vor Ihrem Ubuntu-Rechner verbracht haben. Über die Pfeilsymbole darunter wechseln Sie zu früheren Wochen. Nach Aktivieren der Funktion Bildschirmzeiteinschränkung können Sie festlegen, wann sich der Bildschirm schwarz-weiss einfärben soll. Voreingestellt sind acht Stunden, aber das lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Einen Blick wert sind ebenfalls die Pausene­rinnerungen darunter. Hier finden Sie mehrere Optionen, damit Ubuntu Sie daran erinnert, statt immer auf den Bildschirm auch mal aus dem Fenster zu schauen oder aufzustehen und sich zu bewegen. Voreingestellt ist hier (nach dem Einschalten der Funktion) eine Aktivitätsphase von 5 Minuten, an die Ubuntu Sie alle 30 Minuten erinnern soll. Das Betriebssystem spielt auf Wunsch sogar einen Ton ab, wenn die Aktivitätspause vorbei ist, um Sie an Ihren Bildschirm zurückzurufen. 

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