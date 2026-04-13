Blindtexte in Word erscheinen nicht

Woher Sie Blindtext für Word oder andere Programme bekommen, wissen Sie vermutlich bereits. Und sonst finden Sie hier ein paar Tipps: «Woher kriege ich guten Blindtext?».

Einer der Tipps lautet: Tippen Sie =rand() oder =lorem() am Anfang einer Zeile ein und drücken Sie Enter, erscheint wie durch Zauberhand ein Beispieltext. Aber woran liegts, wenn das in Word nicht funktioniert?

Lösung: Wenn die Blindtexte in Word nicht erscheinen, liegt es meistens an einem fehlenden Einstellungshäkchen. Öffnen Sie in Word Datei/Optionen. Wechseln Sie in der linken Spalte zu Dokumentprüfung. Anschliessend gehts im rechten Fensterteil zu AutoKorrektur-Optionen. Aktivieren Sie hier das Kästchen bei Während der Eingabe ersetzen und klicken Sie auf OK.