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Gaby Salvisberg
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Patrick Hediger
13. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

«Lorem Ipsum»

Blindtexte in Word erscheinen nicht

In Word kannst du mit den Befehlen =rand() oder =lorem() ganz einfach Beispieltexte einfügen. Aber was machst du, wenn das nicht funktioniert?
© PCtipp.ch

Woher Sie Blindtext für Word oder andere Programme bekommen, wissen Sie vermutlich bereits. Und sonst finden Sie hier ein paar Tipps: «Woher kriege ich guten Blindtext?».

Einer der Tipps lautet: Tippen Sie =rand() oder =lorem() am Anfang einer Zeile ein und drücken Sie Enter, erscheint wie durch Zauberhand ein Beispieltext. Aber woran liegts, wenn das in Word nicht funktioniert?

Lösung: Wenn die Blindtexte in Word nicht erscheinen, liegt es meistens an einem fehlenden Einstellungshäkchen. Öffnen Sie in Word Datei/Optionen. Wechseln Sie in der linken Spalte zu Dokumentprüfung. Anschliessend gehts im rechten Fensterteil zu AutoKorrektur-Optionen. Aktivieren Sie hier das Kästchen bei Während der Eingabe ersetzen und klicken Sie auf OK.

© PCtipp.ch

Dies aktiviert die AutoKorrektur-Funktionen generell, auch wenn die beiden Blindtexte in der unterhalb angezeigten Liste nicht erscheinen.

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