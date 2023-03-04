Börsenkurse in Numbers

Apples Tabellenkalkulation Numbers kennt eine Möglichkeit, um direkt auf Aktienkurse zuzugreifen – eine aktive Internetverbindung vorausgesetzt. Die gelieferten Werte stammen von Yahoo!finance und werden im Abstand von etwa 30 Minuten aktualisiert.

Klicken Sie dazu in eine Zelle (1) und anschliessend auf das Symbol Einfügen (2). Geben Sie das Symbol für den gewünschten ­Titel ein, in diesem Fall MSFT für Microsoft. Nun sehen Sie den aktuellen Kurs und viele andere Attribute (3). Um damit ohne Umwege direkt in der aktuellen Zelle zu rechnen, wählen Sie zuerst das Attribut und klicken anschliessend ganz unten in diesem Ein­blendmenü auf den Befehl Als Formel bearbeiten (4).