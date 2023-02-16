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Claudia Maag
16. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

Datenimport

Bookmarks von Chrome/Edge/Brave/Opera/Vivaldi in Firefox importieren

So importieren Sie Lesezeichen, Verlauf und Passwörter aus den Browsern Edge, Chrome, Brave, Opera oder Vivaldi.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Mit der Firefox-Version 110 wird es möglich, nebst Datenimport von Edge und Chrome auch die Lesezeichen & Co. von Opera und Vivaldi zu importieren (PCtipp berichtete).

Wenn Sie Firefox neu installieren, wird der Browser Sie automatisch fragen, ob Sie Daten von einem anderen Browser importieren möchten. Da die Autorin diverse Browser abwechselnd verwendet, zeigen wir Ihnen, wie Sie den Import nachträglich durchführen, falls man dies verpasst haben sollte.

  1. Klicken Sie in Firefox auf das Hamburger-Menü.
  2. Hier finden Sie Lesezeichen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts davon.
  3. Nun wählen Sie Lesezeichen verwalten.
  4. Klicken Sie auf Importieren und Sichern.
  5. Zuunterst sehen Sie die Option Daten aus einem anderen Browser importieren.
  6. Im Import-Assistent klicken Sie nun den betreffenden an (Edge, Opera, Brave, Chrome, Vivaldi). Es ist zu hoffen, dass niemand mehr den Internet Explorer 11 verwendet, aber auch dieser Browser-Dinosaurier ist aufgelistet.

Via Import-Assistent können Sie wählen, von welchem Browser die Einstellungen, Lesezeichen, Chronik, Passwörter etc. importiert werden sollen.

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • In diesem Beispiel wird dies mit Chrome durchgeführt. Klicken Sie auf Weiter.
  • Die Autorin hat zu einem früheren Zeitpunkt mehrere Chrome-Profile erstellt, diese werden separat aufgelistet. Wir möchten nur jene für das Arbeitsprofil importieren. Klicken Sie auf Weiter.
  • Anschliessend können Sie auswählen, was genau Sie importieren möchten (Browserverlauf, gespeicherte Zugangsdaten und Passwörter und Lesezeichen). Standardmässig ist alles ausgewählt. Klicken Sie erneut auf Weiter.

    • Was möchten Sie importieren? Standardmässig ist alles ausgewählt

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Nach sehr kurzer Zeit informiert Firefox, dass die zuvor ausgewählten Daten erfolgreich importiert wurden.
  • Klicken Sie auf Weiter.

    • Die Lesezeichen-Symbolleiste zeigt vor dem Import nur zwei Ordner

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Nachher: Hier wurden zusätzlich unsere Arbeits-Lesezeichen-Ordner aus Chrome in die Lesezeichen-Symbolleiste importiert

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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