Bookmarks von Chrome/Edge/Brave/Opera/Vivaldi in Firefox importieren

Mit der Firefox-Version 110 wird es möglich, nebst Datenimport von Edge und Chrome auch die Lesezeichen & Co. von Opera und Vivaldi zu importieren (PCtipp berichtete).

Wenn Sie Firefox neu installieren, wird der Browser Sie automatisch fragen, ob Sie Daten von einem anderen Browser importieren möchten. Da die Autorin diverse Browser abwechselnd verwendet, zeigen wir Ihnen, wie Sie den Import nachträglich durchführen, falls man dies verpasst haben sollte.