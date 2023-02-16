16. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.
Datenimport
Bookmarks von Chrome/Edge/Brave/Opera/Vivaldi in Firefox importieren
So importieren Sie Lesezeichen, Verlauf und Passwörter aus den Browsern Edge, Chrome, Brave, Opera oder Vivaldi.
Mit der Firefox-Version 110 wird es möglich, nebst Datenimport von Edge und Chrome auch die Lesezeichen & Co. von Opera und Vivaldi zu importieren (PCtipp berichtete).
Wenn Sie Firefox neu installieren, wird der Browser Sie automatisch fragen, ob Sie Daten von einem anderen Browser importieren möchten. Da die Autorin diverse Browser abwechselnd verwendet, zeigen wir Ihnen, wie Sie den Import nachträglich durchführen, falls man dies verpasst haben sollte.
- Klicken Sie in Firefox auf das Hamburger-Menü.
- Hier finden Sie Lesezeichen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts davon.
- Nun wählen Sie Lesezeichen verwalten.
- Klicken Sie auf Importieren und Sichern.
- Zuunterst sehen Sie die Option Daten aus einem anderen Browser importieren.
- Im Import-Assistent klicken Sie nun den betreffenden an (Edge, Opera, Brave, Chrome, Vivaldi). Es ist zu hoffen, dass niemand mehr den Internet Explorer 11 verwendet, aber auch dieser Browser-Dinosaurier ist aufgelistet.
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