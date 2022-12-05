Browser-Adressleisten anpassen und auf Zusatz-Features zugreifen

Das breite Feld im Kopfbereich des Webbrowsers ist keine reine Adressleiste mehr, sondern eine «Omnibox». Damit ist sie gleichzeitig das Suchfeld, über das Sie Ihrer Suchmaschine einen Begriff verfüttern.

Suche verwalten

Mit welcher Suchmaschine Ihr Browser einen Begriff sucht, hängt davon ab, welches Ihre Standardsuchmaschine ist. Neben dem allgegenwärtigen google.com und dem Oldie yahoo.com gibt es beispielsweise Microsofts bing.com (Standard in Edge) und die etwas privatsphärenfreundlicheren Alternativen duckduckgo.com und startpage.com. So stellen Sie die gewünschte ein.

Firefox

In Firefox gehts übers Hamburger-Menü oben rechts zu Einstellungen/Suche. Unter Standardsuchmaschine schalten Sie auf eine andere Standardsuche um. Zum Bearbeiten der Suchhilfen scrollen Sie nach unten. Unter Such­maschinen-Schlüsselwörter sehen Sie, welche Suchen installiert sind. Soll eine weg, klicken Sie drauf und wählen Entfernen, Bild 1.