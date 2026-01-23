Mehr Browser-Security

Das kleine Tool Adblocker Ultimate ist zwar nicht besonders umfangreich, aber dafür recht effektiv, Bild 3. Einmal installiert, findet es sich in den Erweiterungen und blockt die Werbung auf Webseiten ab. Es verhindert auch nervige Pop-ups oder Überblender. Gleichzeitig gibt es eine Whitelist für Seiten, auf denen Sie die Werbung in Ordnung finden. Denn: Viele Webseiten finanzieren sich allein durch Anzeigen. Nutzt man deren Angebote regelmässig, sollte man die Werbung nicht blockieren.

Zusätzlich ist bei Adblocker Ultimate ein Privatsphärenfilter aktiv, der Informationen aufhält, die der Browser weitergibt, und weitere Tracker blockiert. Unter Sicherheit ist eine Blockliste für bekannte Malware-Seiten zu finden und ein Tool zur Erkennung von Cryptominer-Tools, die sich vielleicht bei Ihnen einschleichen wollen.

Das Add-on verrichtet eigentlich ohne eine weitere Bedienung seinen Dienst. Die Einstellungen sind leider etwas unübersichtlich, da sich unter den Optionen per Klick weitere Einstellungen verbergen, es aber nicht klar ist, wo etwas darunter liegt.

2. Avast Online Security

Der Security-Hersteller von Anti-Malware-Software bietet seine Browsererweiterung kostenlos an. Das Tool hat zwar einige Einstellungen, aber das meiste ist nach der Installation des Add-ons aktiv und benötigt keine Änderung, Bild 4. Der kleine Nachteil des guten Tools ist, dass es nur in englischer Sprache verfügbar ist. Weiterhin braucht es nach der Installation einen Neustart des Browsers, auch wenn nichts dazu gesagt wird.