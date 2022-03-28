28. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.
Text-to-Speech-Funktion
Bücher und Texte auf einem PocketBook-E-Reader vorlesen lassen
PocketBooks bieten eine Sprachwiedergabefunktion. So kommen Sie zum gewünschten Sprachpaket und starten das Vorlesen.
PocketBooks bieten unter anderem eine Sprachwiedergabefunktion (Text-to-Speech). Mit Text-to-Speech können Sie sich Ihre Bücher vom E-Book-Reader vorlesen lassen. Standardmässig ist dies auf Englisch verfügbar, doch man kann weitere Sprachpakete hinzufügen.
- Um das Lesemenü zu öffnen, tippen Sie entweder auf die Mitte des Bildschirms oder Sie drücken unterhalb des Bildschirms die Menü-Taste rechts (drei horizontale Linien). Im unteren Bereich des Lesemenüs tippen Sie auf Stimme.
- Nun sehen Sie den Sprech-Player. Die automatisch gewählte Sprache ist English (American) Julie. Direkt rechts davon sehen Sie ein kleines Pfeil-Symbol. Tippen Sie darauf.
- Beim Pop-up-Fenster wählen Sie Neue Stimmen herunterladen.
Die Vorlesestimme klingt etwas holprig und die Satzmelodie irritiert teilweise, aber für Personen mit Leseschwäche oder Sehbehinderung ist dies eine sehr nützliche Funktion.
Hinweis: Die Vorlesefunktion funktioniert auch in der App (Android, iOS). Dies wurde mit einem PocketBook Touch HD 3 und der Firmware Linux (U632.6.5.1383) durchgeführt.
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