Bücher und Texte auf einem PocketBook-E-Reader vorlesen lassen

Die Vorlesestimme klingt etwas holprig und die Satzmelodie irritiert teilweise, aber für Personen mit Leseschwäche oder Sehbehinderung ist dies eine sehr nützliche Funktion.

Hinweis: Die Vorlesefunktion funktioniert auch in der App (Android, iOS). Dies wurde mit einem PocketBook Touch HD 3 und der Firmware Linux (U632.6.5.1383) durchgeführt.