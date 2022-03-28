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Claudia Maag
28. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Text-to-Speech-Funktion

Bücher und Texte auf einem PocketBook-E-Reader vorlesen lassen

PocketBooks bieten eine Sprachwiedergabefunktion. So kommen Sie zum gewünschten Sprachpaket und starten das Vorlesen.

Via «Stimme»-Button starten Sie die Vorlese-Funktion

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

PocketBooks bieten unter anderem eine Sprachwiedergabefunktion (Text-to-Speech). Mit Text-to-Speech können Sie sich Ihre Bücher vom E-Book-Reader vorlesen lassen. Standardmässig ist dies auf Englisch verfügbar, doch man kann weitere Sprachpakete hinzufügen.

  1. Um das Lesemenü zu öffnen, tippen Sie entweder auf die Mitte des Bildschirms oder Sie drücken unterhalb des Bildschirms die Menü-Taste rechts (drei horizontale Linien). Im unteren Bereich des Lesemenüs tippen Sie auf Stimme.
  2. Nun sehen Sie den Sprech-Player. Die automatisch gewählte Sprache ist English (American) Julie. Direkt rechts davon sehen Sie ein kleines Pfeil-Symbol. Tippen Sie darauf.
  3. Beim Pop-up-Fenster wählen Sie Neue Stimmen herunterladen.

Laden Sie Stimmen für das Vorlesen in deutscher Sprache herunter (3 verfügbar)

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

  • Die Autorin wählte German, aber es sind zahlreiche Sprachen verfügbar (s. Screenshot).

    • Es stehen diverse Sprachen zur Verfügung

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

  • In deutscher Sprache sind drei Stimmen verfügbar: Lena, Max und Tim. Sie können entweder alle oder nur einzelne auswählen und anschliessen tippen Sie auf Herunterladen.
  • Anschliessend tippen Sie im Vorlese-Player auf English (American) Julie und wählen stattdessen z.B. German Lena aus.
  • Verbinden Sie entweder einen Bluetooth-Kopfhörer oder via Adapter Ihre kabelgebundenen Kopfhörer.
  • Tippen Sie auf den Play-Button im Vorlese-Player.

    • Vorlesefunktion (Text-to-Speech, TTS) in der Android-App

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Die Vorlesestimme klingt etwas holprig und die Satzmelodie irritiert teilweise, aber für Personen mit Leseschwäche oder Sehbehinderung ist dies eine sehr nützliche Funktion.

    Hinweis: Die Vorlesefunktion funktioniert auch in der App (Android, iOS). Dies wurde mit einem PocketBook Touch HD 3 und der Firmware Linux (U632.6.5.1383) durchgeführt.

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    E-Reading Linux
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