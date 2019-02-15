Bug des Monats: LibreOffice hält leere Docx-Datei für HTML-Datei

Word könnte mit HTML-Dateien durchaus umgehen. Aber es sieht nur die Endung .docx, findet darin aber nichts, was wie .docx aussieht – und bricht mit Fehlermeldung ab. Das Dokument lässt sich erst betrachten, wenn man die Endung in .html ändert oder wenn man die Datei wieder im Writer öffnet, um sie von dort aus manuell via Datei/Speichern unter als .docx zu speichern.

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Nun zum Workaround

Nun zum Workaround

Wir vermuten, dass Windows bei Rechtsklick/Neu/Word-Dokument eine Art Miniatur-XML-Datei erzeugt, die LibreOffice wiederum für eine HTML-Datei hält.

Ob es zu diesem «verunfallten» Zusammenspiel zwischen Windows und LibreOffice einen Bugfix geben wird (und ob dieser von Microsoft oder der Document Foundation zu liefern wäre), wissen wir nicht. Aber wir haben Tipps, wie Sie den Fehler umgehen können. Jetzt, da Sie die Problematik kennen, reicht Ihnen vielleicht schon Variante 1.

Variante 1: Schalten Sie im LibreOffice Writer die Benachrichtigung wieder ein, die Sie darüber informiert, falls Sie nicht im bevorzugten Format speichern. Öffnen Sie im Writer Extras/Optionen/Laden/Speichern/Allgemein. Aktivieren Sie die Option Immer warnen, wenn nicht im ODF- oder Standardformat gespeichert wird und klicken Sie auf OK.

Variante 2: Vielleicht nutzen Sie sehr oft den Rechtsklick in einem Ordner, um via Neu eine leere .docx-Datei zu erstellen. In diesem Fall wäre es lästig, wenn Sie trotzdem jede Datei nochmals explizit als .docx speichern müssten.

Es gibt die Möglichkeit, via Registry-Eintrag eine Art Vorlagendatei für diesen Dateityp zu hinterlegen.

Erstellen Sie irgendwo einen Ordner für solche Vorlagen. In unserem Beispiel erzeugen wir in C:\Users\MeinName\Documents einen neuen Ordner namens SysVorlagen.

Falls Sie die Wahl haben, starten Sie jetzt Microsoft Word. Lassen Sie die Datei leer. Gehen Sie zu Datei/Speichern unter und wählen Sie den Dateityp Word-Dokument (*.docx) aus. Mit diesem Vorgehen entsteht eine korrekte .docx-Datei. Benennen Sie die Datei beispielsweise Dateitypvorlage.docx und speichern Sie diese Datei im vorhin erzeugten Vorlagenordner. Schliessen Sie die Datei wieder.

(Nebenbei: Alternativ können Sie die Datei auch im Writer erzeugen, indem Sie eine leere Datei mit dem Dateityp «Word 2007-2019 (*.docx)» speichern. In diesen Fällen wird Word aber später den Kompatibilitätsmodus verwenden, weil es eine Datei nach älterem .docx-Standard ist.)

Wir haben nun also etwa eine solche Datei:

C:\Users\MeinName\Documents\SysVorlagen\Dateitypvorlage.docx