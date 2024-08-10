10. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
Video
Capslock am iPhone
Auch beim iPhone gibt es die Feststelltaste. Man muss aber wissen, wie sie aktiviert wird. Wir zeigen, wie es geht. Im Video und als Text.
Im Unterschied zum iPad fehlt auf der Tastatur des iPhones die Capslock-Taste, weil für sie einfach nicht genug Platz vorhanden ist. Und doch gibt es sie: Wenn Ihnen der Sinn nach vielen Grossbuchstaben steht, tippen Sie zweimal schnell auf die Shift-Taste, die sich sofort in die Capslock-Taste verwandelt.
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