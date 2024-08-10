Capslock am iPhone

Im Unterschied zum iPad fehlt auf der Tastatur des iPhones die Capslock-Taste, weil für sie einfach nicht genug Platz vorhanden ist. Und doch gibt es sie: Wenn Ihnen der Sinn nach vielen Grossbuchstaben steht, tippen Sie zweimal schnell auf die Shift-Taste, die sich sofort in die Capslock-Taste verwandelt.