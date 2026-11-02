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Pascal Scherrer
2. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

KI in der Praxis

KI-Chatverlauf löschen - so geht es

KI Fragen im Chatverlauf löschen.
Bild 3_web.jpg

Chats in Ihrem Verlauf können Sie nachträglich problemlos löschen

© PCtipp

Problem: Manchmal stelle ich einer KI Fragen, die ich nicht links im Chatverlauf sehen möchte. Wie kann ich das genau machen? Und gibt es auch eine Möglichkeit zum Löschen?

Lösung: Starten Sie einen vorübergehenden Chat. Öffnen Sie dazu einen neuen Chat und klicken Sie auf das Symbol für einen temporären oder privaten Chat. Folgend ein paar Beispiele für verschiedene bekannte KIs.

Bei ChatGPT: Klicken Sie in ChatGPT oben rechts auf die gestrichelte Sprechblase.

Bei Gemini: Klicken Sie in Google Gemini oben rechts auf das Symbol mit dem Stift und dem gestrichelten Oval.

Bei Claude: Klicken Sie oben rechts auf das Geister-Symbol.

Bei CoPilot: In Microsofts CoPilot Klicken Sie oben rechts auf die gestrichelte Sprechblase mit dem Text «Temporär».

Alternativ (bei allen KIs): Sie können jeden normalen Chat nachträglich aus dem Verlauf löschen. Das geht einfach. Klicken Sie im Chatverlauf auf die drei Punkte neben dem jeweiligen Gespräch und wählen Sie danach den Befehl Löschen.

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