Chrome: andere Farbe für besuchte Links wählen

Noch nicht besuchte Links in Dunkelblau, besuchte Links in Violett – die beiden Farben sind einander zu ähnlich. Je nach Monitor oder Grad einer Farbfehlsichtigkeit kann man diese fast nicht unterscheiden. Man möchte deshalb dem Browser (hier Google Chrome) beibringen, für besuchte Links eine andere Farbe zu verwenden.

Kleine Info an Google: Seit es Browser gibt, lassen sich solche Einstellungen eigentlich direkt im Browser vornehmen. Im Firefox zum Beispiel unter Einstellungen/Farben. In Google Chrome brauchte es hierfür schon früher etwas mehr Leidensdruck, bis man sich an manuelle Änderungen in der Datei «Custom.css» im benutzereigenen Chrome-Profilordner heranwagte. Aber auch diese Datei gibts dort inzwischen nicht mehr. Mit Bordmitteln ist so etwas Simples wie das Anpassen der Linkfarben nicht zu machen – jedenfalls nicht in Chrome. Es ist traurig, dass man hierfür eine Erweiterung braucht.