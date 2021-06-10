Chrome & Edge: Link direkt auf markierten Text erstellen

In einem längeren Online-Artikel finden Sie die Antwort auf eine Frage, die Ihnen ein Bekannter neulich gestellt hat. Natürlich wollen Sie ihm den Link dazu sofort schicken. Doch dann wird es anstrengend: Sie müssen ihm noch erklären, dass der relevante Textabsatz etwa «im dritten Absatz nach dem zweiten Zwischentitel» zu finden sei. Da wäre es doch viel einfacher, wenn Sie direkt auf den besagten Absatz verlinken könnten.

Und genau das scheint Google in Chrome derzeit zu testen. Die praktische neue Verlinkungsoption ist noch in einer Experimentierphase und funktioniert nur so halb. Wenn Sie dies trotzdem ausprobieren wollen: kein Problem! Ausserdem funktioniert es nicht nur in Google Chrome, sondern auch in Microsoft Edge, der ebenfalls auf Chromium basiert.

So gehts: Öffnen Sie in Google Chrome die Adresse chrome://flags (in Edge ist es edge://flags/). Filtern Sie darin die Einträge nach der Zeichenfolge copy, damit unter anderem Copy Link To Text stehenbleibt. Aktivieren Sie die Funktion über die dahinter befindliche Schaltfläche, die Sie auf Enabled stellen und klicken Sie unten rechts auf Relaunch.