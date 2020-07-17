Chrome & Edge: Warnen beim Schliessen

Weder Google Chrome noch der auf Chromium basierende neue Microsoft Edge bietet eine solche Einstellungsmöglichkeit. Um die Auswirkungen zu mildern, öffnen Sie in Chrome und Edge übers Drei-Punkte-Menü oben rechts die Einstellungen. Im Bereich «Beim Start» aktivieren Sie Zuletzt angesehene Seiten öffnen (Chrome) bzw. Dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben (Edge). Damit stellen sich beim panischen Wieder-Öffnen des Browsers zumindest die Tabs und Fenster wieder her, die zuletzt geöffnet waren. Ob alle Inhalte noch da sind oder ob Sie Ihre Banking-Transaktion erneut erfassen müssen, hängt von der jeweiligen Webseite ab.

Ältere Tipps zu Edge, der mittels Registry-Eintrag eine solche Schliess-Warnung zurückbekam, gelten heute nicht mehr. Was tun?

Workaround: So warnen Edge und Chrome beim Schliessen

Es gibt ein Skript, das eine einzelne Webseite dazu bringt, zu fragen, ob sie wirklich geschlossen werden soll. Das macht sich zum Beispiel die Seite https://maki-chan.de/preventclose.htm zunutze.

Schritt 1, Variante 1: Öffnen Sie die oben erwähnte Webseite.

Schritt 1, Variante 2: Möchten Sie lieber keine eigentlich nicht benötigte Webseite dauernd offen haben, erstellen Sie eine eigene winzige Skript-Datei. Das ist kinderleicht: Starten Sie den Notepad-Editor über Start, Eintippen von Edit und Anklicken von Editor. Kopieren Sie folgende zwei Zeilen hinein: