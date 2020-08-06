Chrome/Firefox: Browser-Cache umgehen oder temporär abschalten

Dieses eine Bild auf Ihrer Webseite sollte doch jetzt geändert sein – aber Ihr Firefox oder Chrome zeigt hartnäckig die alte Version des Bildes an. Das liegt oft daran, dass die Daten in Ihrem Browser-Cache (Zwischenspeicher) nicht überschrieben werden.

Ihr Browser greift beim gewöhnlichen Neu-Laden einer Seite (etwa mit der Taste F5) auf diese Daten zurück, auch wenn einzelne Elemente darin vielleicht veraltet sind. Die nächste Stufe zu F5 sind Tastenkombinationen wie Ctrl+F5 (Strg+F5), Ctrl+R (Strg+R) oder Shift+F5 (Umschalt+F5). Versuchen Sie es mit diesen, sollte der Browser eigentlich die aktuelle Version der Seite laden.

Oft reicht es auch, die Seite in einem privaten Fenster (Inkognito-Modus) des Browsers zu öffnen; da müsste der Seiteninhalt auch neu geladen werden. Was gäbe es denn sonst noch so?

Tipp: Cache vorübergehend umgehen

Sowohl Firefox als auch Chrome haben Entwicklerwerkzeuge an Bord. Nebst vielen kompliziert klingenden Hilfsmitteln gibt es bei beiden auch eine Option, den Cache vorübergehend ausser Acht zu lassen.