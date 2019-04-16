Chrome/Firefox: Suchmaschine zu Startpage.com ändern

Die datenschutzfreundliche Suchmaschine Startpage.com hat bei einem Vergleichstest der deutschen Stiftung Warentest den ersten Platz abgeräumt. Grund genug, diese zumindest für eine Weile in Mozilla Firefox und Google Chrome zur Standard-Suchmaschine zu erklären.

So gehts in Firefox

Google-kritische User werden wohl schon beim Webbrowser eher zu Firefox statt zu Google Chrome greifen. Warum auch nicht – Firefox ist schliesslich ein toller Webbrowser! In diesem richten Sie die Suchmaschine startpage.com wie folgt als Standard ein:

Klappen Sie in der Adresszeile übers Winkelsymbol das Menü auf und klicken Sie darin unten rechts aufs Zahnrad-Symbol für Einstellungen.