Chrome OS auf Windows – so kommen Sie zu Chrome OS Flex

Liegt bei Ihnen zum Beispiel ein alter Laptop in der Schublade und staubt vor sich hin? Oder haben Sie sonstige Hardware herumstehen, die leistungsmässig mit Windows 11 heillos überfordert wäre? Dann ist Chrome OS Flex vielleicht etwas für Sie.

Was ist Chrome OS Flex?

Im Jahr 2020 hatte Google das Technologieunternehmen Neverware übernommen. Die Entwickler hatten mit CloudReady, einem auf Chromium-OS aufbauenden Betriebssystem Bildungseinrichtungen und Unternehmen die Möglichkeit gegeben, PCs und Macs zu modernisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch sonst waren die Entwicklerinnen und Entwickler anscheinend fleissig, denn Google präsentierte im Februar 2022 Chrome OS Flex. Dafür seien die Vorteile von CloudReady in eine neue Version von Chrome OS integriert worden.

In einem Blog-Eintrag heisst es, Chrome OS Flex sei schnell, einfach zu verwalten und sicher für PCs und Macs mit Cloud-Fokus. Es sei vollständig kompatibel mit den cloudbasierten Verwaltungstools von Google. Ausserdem bietet es Nutzerinnen und Nutzern, Bildungseinrichtungen und Unternehmen nach eigenen Angaben ein modernes Arbeitserlebnis, einen integrierten Schutz vor Bedrohungen wie Viren, Ransomware und Phishing, eine einfache Bereitstellung und Verwaltung sowie eine nachhaltige Lösung, welche die Lebensdauer von bestehenden PCs und Macs verlängern soll.

Hinweis: Chrome OS Flex ist kostenlos und ab sofort als Early-Access-Version verfügbar.

Nicht mehr an neue Hardware gebunden

Bisher war Chrome OS an neue Hardware gebunden. Doch das ändert sich nun mit Chrome OS Flex. Das neue System läuft gratis auf PCs und Macs. Google zielt mit dem neuen Betriebssystem auf ältere Hardware. Mit Chrome OS Flex erhält man ein kostenloses, aktuelles Betriebssystem – ohne in neue Hardware zu investieren, sondern man kann einem alten Gerät neues Leben einhauchen.

PCtipp zeigt Ihnen in diesem Artikel, welche Schritte Sie auf Ihrem Windows-Gerät unternehmen müssen, um Chrome OS Flex auf einem externen USB-Speicherträger zu installieren, damit Sie das Beta-Betriebssystem von Google sicher ausprobieren können.

Schritt 1: Vorbereitung für Chrome OS Flex

Behalten Sie im Hinterkopf: Chrome OS Flex wurde gerade erst aus der Taufe gehoben und ist derzeit noch in der Beta-Phase. Wer das erst mal ausprobieren möchte, kann das Betriebssystem via USB-Stick booten. PCtipp zeigt Ihnen in diesem Artikel, wie das geht. Eine stabile Version soll in den kommenden Monaten verfügbar werden.

Hier gibt es eine Liste der unterstützten Geräte (engl.). PCtipp hat dies mit einem circa vier Jahre alten Lenovo ThinkPad, auf dem Windows 10 installiert wurde, das nicht auf der Liste steht. Es lohnt sich also, einen Versuch zu wagen, auch wenn Sie Ihr Gerät nicht darin finden.

Sie benötigen:

Ein USB-Stick mit mindestens 8 Gigabyte Kapazität (dessen Inhalt beim Installieren von Chrome OS Flex gelöscht werden kann). Alternativ geht dies auch mit einer SD-Speicherkarte.

den Chrome-Browser

Die Chrome-Browser-Erweiterung Programm zur Chromebook-Wiederherstellung

Chromebook-Wiederherstelllungs-Erweiterung

Klicken Sie auf den Link für die Chrome-Erweiterung Programm zur Chromebook-Wiederherstellung. Fügen Sie die Erweiterung zum Chrome-Browser hinzu. Um zu prüfen, ob das Add-on aktiviert ist, klicken Sie im Chrome-Browser auf das Puzzle-Symbol. Hier gehts zu Erweiterungen verwalten.