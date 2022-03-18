CloudReady
Chrome OS auf Windows – so kommen Sie zu Chrome OS Flex
Liegt bei Ihnen zum Beispiel ein alter Laptop in der Schublade und staubt vor sich hin? Oder haben Sie sonstige Hardware herumstehen, die leistungsmässig mit Windows 11 heillos überfordert wäre? Dann ist Chrome OS Flex vielleicht etwas für Sie.
Was ist Chrome OS Flex?
Im Jahr 2020 hatte Google das Technologieunternehmen Neverware übernommen. Die Entwickler hatten mit CloudReady, einem auf Chromium-OS aufbauenden Betriebssystem Bildungseinrichtungen und Unternehmen die Möglichkeit gegeben, PCs und Macs zu modernisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.
Auch sonst waren die Entwicklerinnen und Entwickler anscheinend fleissig, denn Google präsentierte im Februar 2022 Chrome OS Flex. Dafür seien die Vorteile von CloudReady in eine neue Version von Chrome OS integriert worden.
In einem Blog-Eintrag heisst es, Chrome OS Flex sei schnell, einfach zu verwalten und sicher für PCs und Macs mit Cloud-Fokus. Es sei vollständig kompatibel mit den cloudbasierten Verwaltungstools von Google. Ausserdem bietet es Nutzerinnen und Nutzern, Bildungseinrichtungen und Unternehmen nach eigenen Angaben ein modernes Arbeitserlebnis, einen integrierten Schutz vor Bedrohungen wie Viren, Ransomware und Phishing, eine einfache Bereitstellung und Verwaltung sowie eine nachhaltige Lösung, welche die Lebensdauer von bestehenden PCs und Macs verlängern soll.
Hinweis: Chrome OS Flex ist kostenlos und ab sofort als Early-Access-Version verfügbar.
Nicht mehr an neue Hardware gebunden
Bisher war Chrome OS an neue Hardware gebunden. Doch das ändert sich nun mit Chrome OS Flex. Das neue System läuft gratis auf PCs und Macs. Google zielt mit dem neuen Betriebssystem auf ältere Hardware. Mit Chrome OS Flex erhält man ein kostenloses, aktuelles Betriebssystem – ohne in neue Hardware zu investieren, sondern man kann einem alten Gerät neues Leben einhauchen.
PCtipp zeigt Ihnen in diesem Artikel, welche Schritte Sie auf Ihrem Windows-Gerät unternehmen müssen, um Chrome OS Flex auf einem externen USB-Speicherträger zu installieren, damit Sie das Beta-Betriebssystem von Google sicher ausprobieren können.
Schritt 1: Vorbereitung für Chrome OS FlexBehalten Sie im Hinterkopf: Chrome OS Flex wurde gerade erst aus der Taufe gehoben und ist derzeit noch in der Beta-Phase. Wer das erst mal ausprobieren möchte, kann das Betriebssystem via USB-Stick booten. PCtipp zeigt Ihnen in diesem Artikel, wie das geht. Eine stabile Version soll in den kommenden Monaten verfügbar werden.
Hier gibt es eine Liste der unterstützten Geräte (engl.). PCtipp hat dies mit einem circa vier Jahre alten Lenovo ThinkPad, auf dem Windows 10 installiert wurde, das nicht auf der Liste steht. Es lohnt sich also, einen Versuch zu wagen, auch wenn Sie Ihr Gerät nicht darin finden.
Sie benötigen:
- Ein USB-Stick mit mindestens 8 Gigabyte Kapazität (dessen Inhalt beim Installieren von Chrome OS Flex gelöscht werden kann). Alternativ geht dies auch mit einer SD-Speicherkarte.
- den Chrome-Browser
- Die Chrome-Browser-Erweiterung Programm zur Chromebook-Wiederherstellung
Chromebook-Wiederherstelllungs-Erweiterung
Klicken Sie auf den Link für die Chrome-Erweiterung Programm zur Chromebook-Wiederherstellung. Fügen Sie die Erweiterung zum Chrome-Browser hinzu. Um zu prüfen, ob das Add-on aktiviert ist, klicken Sie im Chrome-Browser auf das Puzzle-Symbol. Hier gehts zu Erweiterungen verwalten.
Anschliessend klicken Sie erneut auf das Puzzle-Symbol und klicken auf Programm zur Chromebook-Wiederherstellung.
Schritt 2: USB-Stick mit Chrome OS Flex erstellenSie haben nun auf Ihrem Windows-Gerät im Chrome-Browser die Chrome-Erweiterung geöffnet. Das sieht dann so aus:
Klicken Sie auf Jetzt Starten. Anschliessend gehts zu Modell aus einer Liste wählen.
Hier wählen Sie nun aus der oberen Drop-down-Liste Google Chrome OS Flex und darunter Chrome OS Flex (Developer-Unstable).
Schliessen Sie nun Ihren USB-Stick mit mindestens 8 GB Kapazität beim Windows-Gerät an. Hier nochmals eine Erinnerung, dass der Stick beim Aufspielen von Chrome OS Flex formatiert wird und somit auf dem Stick enthaltene Daten verloren gehen. Sichern Sie diese also sicherheitshalber vorher.
Anschliessen klicken Sie auf Weiter.
Der USB-Speicher sollte automatisch erkannt werden. Falls nicht, können Sie ihn im Drop-Down-Menü auswählen. PCtipp hat einen SanDisk-USB-Stick verwendet. Nun klicken Sie auf Weiter.
Anschliessend gehts los mit Jetzt erstellen.
Sie benötigen eine Internetverbindung, damit das Image geladen werden kann. Zunächst wird der USB-Stick formatiert, anschliessend Chrome OS Flex installiert. Das dauert je nachdem ein paar Minuten. Beim Versuch der Autorin dauerte alles zusammen ungefähr 20 Minuten.
Schritt 3: Chrome OS Flex per USB-Stick ausprobieren
Nach dem Erstellen des USB-Sticks müssen Sie den Stick auf dem Windows-Gerät booten. Unter Windows 10 und 11 können Sie das entweder über den erweiterten Start machen. In aller Kürze: Klicken Sie auf Start/Ein/Aus, halten Sie Shift gedrückt, während Sie auf Neu starten klicken. Nach einer Weile erscheint «Option auswählen». Hier klicken Sie auf Ein Gerät verwenden.
Oder wenn Sie per Tastendruck ins Bootmenü möchten: Befehle, um das BIOS/UEFI zu öffnen, finden Sie in diesem PCtipp-Artikel. Beim Lenovo-Thinkpad der Redaktorin öffnete sich das UEFI via F1-Taste. Dort hiess es, dass per F12-Taste die Pop-up-Liste der Boot-Geräte aufgerufen wird, was im Test funktioniert hat.
Dann wählen Sie aus der Boot-Liste den zuvor vorbereiteten USB-Stick aus. Anschliessend werden Sie ein Chrome-Logo auf dem Bildschirm sehen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
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