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Gaby Salvisberg
8. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

English, please!

Chrome: Seiten nicht automatisch auf Deutsch übersetzen

Wenn Sie in Google Chrome eine englische Website öffnen, übersetzt Chrome diese unter Umständen automatisch auf Deutsch. Mit diesem Tipp ändern Sie das.

Wer des Englischen mächtig ist, möchte Sites wie bbc.com vielleicht nicht übersetzt haben

© (Quelle: PCtipp.ch)

Google Chrome benutzt den Google-Translator, um Websites bei Bedarf zu übersetzen. Normalerweise bietet es dies beim Besuch einer z. B. englischen Seite bloss an. Je nach Einstellung kann die Übersetzung aber auch automatisch erfolgen. Der Google-Translator macht seinen Job zwar relativ gut. Wenn Sie englische Sites aber lieber in Englisch lesen wollen, lässt sich das abschalten.

Lösung: In der Adresszeile finden Sie irgendwo hinter der Adresse ein unscheinbares Google-Translator-Symbol, sobald eine englische Seite geöffnet ist. Klicken Sie zunächst einmal drauf und schalten Sie von Deutsch auf Englisch um.

Schalten Sie nach dem Klick auf das Google-Translator-Symbol zunächst von Deutsch auf Englisch um

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie erneut auf das Symbol, gefolgt vom Drei-Punkte-Menü. Dort deaktivieren Sie Englisch immer übersetzen. Damit sollte die automatische Übersetzerei in Google Chrome ein Ende haben.

Klicken Sie erneut aufs Symbol, gefolgt vom Drei-Punkte-Menü. Deaktivieren Sie «Englisch immer übersetzen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Aufgepasst: Es gibt auch Websites, die in verschiedenen Sprachen verfügbar sind, z. B. microsoft.com. Diese leiten die Besucher automatisch auf die deutschsprachige Länderseite um, wenn sie anhand der IP-Adresse oder anhand der Browser-Sprache sehen, dass es ein User mit deutschsprachigem System ist. Daran kann man nicht viel ändern, ausser via VPN (alles zu VPN hier). (PCtipp-Forum)

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