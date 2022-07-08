Chrome: Seiten nicht automatisch auf Deutsch übersetzen

Google Chrome benutzt den Google-Translator, um Websites bei Bedarf zu übersetzen. Normalerweise bietet es dies beim Besuch einer z. B. englischen Seite bloss an. Je nach Einstellung kann die Übersetzung aber auch automatisch erfolgen. Der Google-Translator macht seinen Job zwar relativ gut. Wenn Sie englische Sites aber lieber in Englisch lesen wollen, lässt sich das abschalten.

Lösung: In der Adresszeile finden Sie irgendwo hinter der Adresse ein unscheinbares Google-Translator-Symbol, sobald eine englische Seite geöffnet ist. Klicken Sie zunächst einmal drauf und schalten Sie von Deutsch auf Englisch um.