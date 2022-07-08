English, please!
Chrome: Seiten nicht automatisch auf Deutsch übersetzen
Google Chrome benutzt den Google-Translator, um Websites bei Bedarf zu übersetzen. Normalerweise bietet es dies beim Besuch einer z. B. englischen Seite bloss an. Je nach Einstellung kann die Übersetzung aber auch automatisch erfolgen. Der Google-Translator macht seinen Job zwar relativ gut. Wenn Sie englische Sites aber lieber in Englisch lesen wollen, lässt sich das abschalten.
Lösung: In der Adresszeile finden Sie irgendwo hinter der Adresse ein unscheinbares Google-Translator-Symbol, sobald eine englische Seite geöffnet ist. Klicken Sie zunächst einmal drauf und schalten Sie von Deutsch auf Englisch um.
Klicken Sie erneut auf das Symbol, gefolgt vom Drei-Punkte-Menü. Dort deaktivieren Sie Englisch immer übersetzen. Damit sollte die automatische Übersetzerei in Google Chrome ein Ende haben.
Aufgepasst: Es gibt auch Websites, die in verschiedenen Sprachen verfügbar sind, z. B. microsoft.com. Diese leiten die Besucher automatisch auf die deutschsprachige Länderseite um, wenn sie anhand der IP-Adresse oder anhand der Browser-Sprache sehen, dass es ein User mit deutschsprachigem System ist. Daran kann man nicht viel ändern, ausser via VPN (alles zu VPN hier). (PCtipp-Forum)
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