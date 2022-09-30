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Chrome: Tabs mit Audio- und Videoinhalten schneller finden – so gehts
Chrome hat mal wieder ein Update erhalten, und zwar auf die Version 106.0.5249.62. Nebst einigen Patches gibts auch ein paar neue Funktionen. Hat man diverse Tabs geöffnet und will rasch jene mit Audio- und Videoinhalten finden, geht das jetzt einfacher. Dies funktioniert beispielsweise für eine laufende Google-Meet-Videokonferenz, YouTube-Videos oder wenn man im Webplayer Spotify-Songs abspielt.
- Klicken Sie oben im Browser auf das Symbol Tab-Suche.
- Hier werden nicht nur die geöffneten Tabs aufgelistet, sondern ganz oben ein Bereich Audio & Video.
- Wählen Sie die gewünschte Registerkarte (Tab) aus.
- Für Tastenkombi-Fans: Ctrl (Strg) + Shift (Umschalttaste) + A, um die Tab-Suche zu öffnen.
PCtipp meint: Tabs gruppieren kann man ja schon eine Weile, aber es ist erfreulich, dass man nun gezielt Video- und Audioinhalte rascher finden kann. Allerdings: Ganz oben erscheinen diese Inhalte nur, wenn sie derzeit gerade abgespielt werden. Ansonsten findet man z. B. ein inaktives YouTube-Video weiter unten in der Liste.
So aktualisieren Sie Chrome manuell
Die meisten Browser aktualisieren standardmässig automatisch. Es empfiehlt sich in diesem Fall jedoch, das Update manuell anzustossen. Hierfür klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, gehen zu Hilfe und dort wählen Sie Über Google Chrome. Das Update wird gefunden und installiert. Starten Sie den Browser neu. Für die mobile Version verwenden Sie den Play Store und starten via Aktualisieren-Schaltfläche das Update.
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