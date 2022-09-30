Chrome: Tabs mit Audio- und Videoinhalten schneller finden – so gehts

PCtipp meint: Tabs gruppieren kann man ja schon eine Weile, aber es ist erfreulich, dass man nun gezielt Video- und Audioinhalte rascher finden kann. Allerdings: Ganz oben erscheinen diese Inhalte nur, wenn sie derzeit gerade abgespielt werden. Ansonsten findet man z. B. ein inaktives YouTube-Video weiter unten in der Liste.

So aktualisieren Sie Chrome manuell

Die meisten Browser aktualisieren standardmässig automatisch. Es empfiehlt sich in diesem Fall jedoch, das Update manuell anzustossen. Hierfür klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, gehen zu Hilfe und dort wählen Sie Über Google Chrome. Das Update wird gefunden und installiert. Starten Sie den Browser neu. Für die mobile Version verwenden Sie den Play Store und starten via Aktualisieren-Schaltfläche das Update.